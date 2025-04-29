Экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что возвращается в политику, чтобы положить конец произволу и злоупотреблениям президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом он написал 29 апреля в своем Telegram-канале.

«В должности генпрокурора я был глубоко разочарован тем, как нынешняя власть реализует свой мандат. Меня преследовали и незаконно отстранили от должности лишь за то, что я отказался выполнять политические указания. Эти злоупотребления не остались в прошлом. Они стали системой и продолжаются до сих пор», — подчеркнул он.

Стояногло добавил, что возвращается в политику, чтобы положить конец произволу Санду. По его словам, он намерен добиться того, чтобы государство снова служило обществу, а не представителям власти.

Он отметил, что Санду выстроила такую систему вокруг своего имени, которая устраняет независимость и карает остальные органы власти за непослушание.

15 апреля бывший президент республики Игорь Додон заявил, что судебная система Молдавии находится под контролем Санду и ПДС. Он отметил, что такое положение дел лишает руководство Молдавии доверия и указывают на злоупотребление властью и действия, противоречащие Конституции.

29 марта Додон заявил, что план Санду лишить финансирования от ЕС те регионы республики, где был получен «неудовлетворительный» результат на референдуме по евроинтеграции, — это административный расизм. Он подчеркнул, что Санду продолжает разделять и дискриминировать граждан Молдавии.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу 27 марта заявил, что Молдавия во время президентства Санду превратилась в «фашистское захваченное государство», которое борется с оппозицией и крадет бюджетные деньги, в то время как республика стала беднейшей страной в Европе.