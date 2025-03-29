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Додон назвал административным расизмом план Санду по распределению средств от ЕС

Додон: Санду дискриминирует граждан, выборочно распределяя средства от ЕС
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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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План президента Молдавии Майи Санду лишить финансирования от Евросоюза (ЕС) те регионы республики, где был получен «неудовлетворительный» результат на референдуме по евроинтеграции, — это административный расизм. Об этом экс-президент Молдавии Игорь Додон написал 29 марта в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал прозвучавшее накануне, 28 марта, заявление Санду о том, что те регионы Молдавии, где население не показало достаточный, по мнению главы государства, результат на референдуме по евроинтеграции, не получат денег из финансирования, которое перечислит ЕС, — им выделят только средства из госбюджета республики.

«Это пример административного расизма. Это типичное поведение Майи Санду, которая продолжает разделять и дискриминировать граждан в Республике Молдова», — написал Додон.

Он отметил, что глава государства распределяет финансовые ресурсы страны по своему усмотрению. Кроме того, политик подчеркнул, что Санду больше всего интересует благополучие ее двоюродных сестер, а состояние граждан, поддерживающих не правящую партию «Действие и солидарность» (PAS), а иные политические силы, мало волнует президента.

Додон задался вопросом, заставит ли глава государства тех молдаван, кто не получит средства от ЕС, выплачивать кредиты, полученные республикой от объединения и проценты по ним.

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Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу 27 марта заявил, что Молдавия во время президентства Санду превратилась в «фашистское захваченное государство», которое борется с оппозицией и крадет бюджетные деньги, в то время как республика стала беднейшей страной в Европе.

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в тот же день рассказал, что у Молдавии накопился долг на сумму €1,7 млрд в виде кредитов, взятых в 2021–2024 годах, и процентов по ним. Из-за этого финансовая помощь Евросоюза (ЕС) на €1,9 млрд не решит проблем республики.

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