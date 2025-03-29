Додон назвал административным расизмом план Санду по распределению средств от ЕС

План президента Молдавии Майи Санду лишить финансирования от Евросоюза (ЕС) те регионы республики, где был получен «неудовлетворительный» результат на референдуме по евроинтеграции, — это административный расизм. Об этом экс-президент Молдавии Игорь Додон написал 29 марта в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал прозвучавшее накануне, 28 марта, заявление Санду о том, что те регионы Молдавии, где население не показало достаточный, по мнению главы государства, результат на референдуме по евроинтеграции, не получат денег из финансирования, которое перечислит ЕС, — им выделят только средства из госбюджета республики.

«Это пример административного расизма. Это типичное поведение Майи Санду, которая продолжает разделять и дискриминировать граждан в Республике Молдова», — написал Додон.

Он отметил, что глава государства распределяет финансовые ресурсы страны по своему усмотрению. Кроме того, политик подчеркнул, что Санду больше всего интересует благополучие ее двоюродных сестер, а состояние граждан, поддерживающих не правящую партию «Действие и солидарность» (PAS), а иные политические силы, мало волнует президента.

Додон задался вопросом, заставит ли глава государства тех молдаван, кто не получит средства от ЕС, выплачивать кредиты, полученные республикой от объединения и проценты по ним.

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу 27 марта заявил, что Молдавия во время президентства Санду превратилась в «фашистское захваченное государство», которое борется с оппозицией и крадет бюджетные деньги, в то время как республика стала беднейшей страной в Европе.

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в тот же день рассказал, что у Молдавии накопился долг на сумму €1,7 млрд в виде кредитов, взятых в 2021–2024 годах, и процентов по ним. Из-за этого финансовая помощь Евросоюза (ЕС) на €1,9 млрд не решит проблем республики.