Свыше 20 человек погибли при пожаре в ресторане на северо-востоке Китая
В городе Ляоян на северо-востоке Китая произошел пожар в ресторане, при котором погибли 22 человека. Об этом 24 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что пожар вспыхнул в 12:25 (7:25 по мск) в районе Байта в центре города.
«По состоянию на 14:00 (9:00 по мск) в результате инцидента погибли 22 человека, трое получили ранения», — сказано в сообщении.
Как указывает телеканал, в настоящее время спасатели ликвидируют последствия пожара.
Ранее, 15 апреля, загорелось многоэтажное жилое здание в ОАЭ, в результате чего погибли пять человек, еще 19 пострадали. Сигнал о возгорании в одной из квартир поступил в оперативный центр полиции в 11:31 (10:31 мск). Пострадавших госпитализировали в больницу.