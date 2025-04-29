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Свыше 20 человек погибли при пожаре в ресторане на северо-востоке Китая

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Фото: Global Look Press/Mao Siqian
dzen
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В городе Ляоян на северо-востоке Китая произошел пожар в ресторане, при котором погибли 22 человека. Об этом 24 апреля сообщило Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что пожар вспыхнул в 12:25 (7:25 по мск) в районе Байта в центре города.

«По состоянию на 14:00 (9:00 по мск) в результате инцидента погибли 22 человека, трое получили ранения», — сказано в сообщении.

Как указывает телеканал, в настоящее время спасатели ликвидируют последствия пожара.

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Ранее, 15 апреля, загорелось многоэтажное жилое здание в ОАЭ, в результате чего погибли пять человек, еще 19 пострадали. Сигнал о возгорании в одной из квартир поступил в оперативный центр полиции в 11:31 (10:31 мск). Пострадавших госпитализировали в больницу.

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