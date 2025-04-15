Пять человек погибли при пожаре в многоэтажном жилом здании в ОАЭ
Многоэтажное жилое здание загорелось в ОАЭ. В результате происшествия пять человек погибли, еще 19 пострадали. Об этом 15 апреля сообщила полиция Шарджи.
Уточняется, что инцидент произошел 13 апреля. Сигнал о возгорании в одной из квартир поступил в оперативный центр полиции в 11:31 (10:31 мск). На место происшествия прибыли сотрудники полиции, гражданской обороны и национальной скорой помощи.
«Благодаря быстрому реагированию удалось эвакуировать сотни человек. Тем не менее в результате пожара погибли пять человек, еще 19 получили ранения», — указано на странице полиции в Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Пострадавших госпитализировали в медучреждения. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
Согласно данным правоохранительных органов, в здании проживало около 1,5 тыс. человек.
Издание Sortir à Paris сообщило 7 апреля о крупном пожаре недалеко от здания суда Парижа на северо-западе города. Уточнялось, что горел сортировочный центр селективного сбора Syctom, расположенный в 17-м округе французской столицы. Причины возгорания неизвестны.