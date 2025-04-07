Крупный пожар произошел недалеко от парижского суда на северо-западе города
Крупный пожар произошел недалеко от здания суда Парижа на северо-западе города. Об этом 7 апреля проинформировало издание Sortir à Paris.
«В настоящее время пожар бушует на северо-западе столицы, недалеко от здания парижского суда», — говорится в публикации.
Уточняется, что горит сортировочный центр селективного сбора Syctom. Он расположен в 17-м округе Парижа, недалеко от парка Батиньоль. На данный момент в небе над городом можно увидеть большое облако.
Согласно данным пресс-службы, в понедельник вечером на месте происшествия работали около 60 единиц техники и 200 пожарных. Сейчас движение на близлежащей кольцевой дороге от горящего здания затруднено, добавляет телеканал BFMTV.
О причинах возгорания неизвестно. Детали произошедшего уточняются.
Ранее, 27 января, стало известно о пожаре в здании мэрии 12-го округа в Париже. Тогда пламя охватило всё здание, существовала угроза обрушения шпиля. Здание было информационным центром для 145 тыс. жителей района, внутри него находился детский сад.