Реклама
Прямой эфир
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Мир
В постпредстве РФ в ЕС оценили возможность разблокировки российских активов
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Патрушев заявил о приближении России к успешному завершению СВО
Мир
В Конго зафиксировали новую вспышку заболеваемости холерой
Мир
Владельцы магазинов в Барселоне потеряли тысячи евро на фоне блэкаута
Мир
Послание Трампа Макрону вызвало панику в Елисейском дворце
Происшествия
Три бойца «Орлана» пострадали при ударе дрона в Белгородской области
Мир
В Камеруне экс-чемпион UFC Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Захарова указала на экстремизм Киева после одобрения Зеленским терактов в РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
Фетисов указал на провокации в отношении Овечкина со стороны украинцев в Канаде
Общество
Административную ответственность снимут с готовых устранить нарушения
Мир
Россия и Эфиопия подтвердили настрой на расширение сотрудничества
Мир
В Испании остановлено движение поездов на фоне отключения электроэнергии

Дрон «Скворец-ВМФ» сможет базироваться на безэкипажных катерах

0
EN
Фото: пресс-служба ЦБСТ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Дрон «Скворец-ВМФ» модернизируют для использования с безэкипажных катеров (БЭК). Решение о создании единого комплекса — работающих в паре БЭК и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — было принято на техническом совете по развитию морских беспилотных систем под председательством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева в апреле этого года, сообщили «Известиям» в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Спрос на кадр: детектор БПЛА «Птицелов-2» может перехватить видео с вражеских дронов
Это поможет российским бойцам узнать откуда и куда летит беспилотник противника

Главным ударно-разведывательным элементом спарки БЭК–БПЛА станет небольшой дрон «Скворец-ВМФ» — универсальная ударная FPV-платформа, которую доработают для запуска с морских безэкипажных катеров. Этот ударный дрон с радиусом действия до 10 км может нести до 1,5 кг полезной нагрузки. Скорость аппарата — до 150 км/ч. Дрон управляется оператором в режиме реального времени по каналам специализированной радиосвязи с возможностью ретрансляции. В перспективе может быть реализована спутниковая передача команд, рассказали «Известиям» в компании-разработчике АО «Технодрон».

Для установки на морские платформы в конструкцию дрона внедрены виброустойчивые крепления с автоматическим размыканием при старте. А также усиленная система питания с возможностью быстрой подзарядки от бортовой системы БЭКа.

«БПЛА «Скворец-ВМФ» будет запускается непосредственно с БЭКа и действовать как выносной разведчик или ударный элемент. Дрон будет уходить на удаление 5–10 км от катера и вести визуальную или ИК-разведку целей. При ее обнаружении оператор направит БПЛА на цель. Он может оснащаться различными типами боевой нагрузки, в том числе кумулятивными или осколочными боеприпасами», — рассказали «Известиям» в компании-разработчике.

По словам разработчиков, БПЛА «Скворец-ВМФ» совместим с большинством современных БЭКов. Например, с платформой типа «Катран».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025