Дрон «Скворец-ВМФ» сможет базироваться на безэкипажных катерах

Дрон «Скворец-ВМФ» модернизируют для использования с безэкипажных катеров (БЭК). Решение о создании единого комплекса — работающих в паре БЭК и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — было принято на техническом совете по развитию морских беспилотных систем под председательством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева в апреле этого года, сообщили «Известиям» в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Главным ударно-разведывательным элементом спарки БЭК–БПЛА станет небольшой дрон «Скворец-ВМФ» — универсальная ударная FPV-платформа, которую доработают для запуска с морских безэкипажных катеров. Этот ударный дрон с радиусом действия до 10 км может нести до 1,5 кг полезной нагрузки. Скорость аппарата — до 150 км/ч. Дрон управляется оператором в режиме реального времени по каналам специализированной радиосвязи с возможностью ретрансляции. В перспективе может быть реализована спутниковая передача команд, рассказали «Известиям» в компании-разработчике АО «Технодрон».

Для установки на морские платформы в конструкцию дрона внедрены виброустойчивые крепления с автоматическим размыканием при старте. А также усиленная система питания с возможностью быстрой подзарядки от бортовой системы БЭКа.

«БПЛА «Скворец-ВМФ» будет запускается непосредственно с БЭКа и действовать как выносной разведчик или ударный элемент. Дрон будет уходить на удаление 5–10 км от катера и вести визуальную или ИК-разведку целей. При ее обнаружении оператор направит БПЛА на цель. Он может оснащаться различными типами боевой нагрузки, в том числе кумулятивными или осколочными боеприпасами», — рассказали «Известиям» в компании-разработчике.

По словам разработчиков, БПЛА «Скворец-ВМФ» совместим с большинством современных БЭКов. Например, с платформой типа «Катран».

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Влитая пара: безэкипажные катера вооружат дронами «Скворец-ВМФ»