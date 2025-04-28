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Послание Трампа Макрону вызвало панику в Елисейском дворце

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Ser
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Инцидент в Ватикане, когда президент США Дональд Трамп попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона не участвовать во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, привел к панике в Елисейском дворце. Об этом в понедельник, 28 апреля, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«В Елисейском дворце царит паника. The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, «что его не должно быть здесь». Конец игры», — написал он на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Речь идет о видео, на котором видно, как Трамп отвел французского лидера в сторону и что-то ему сказал. Газета The Sun со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинга заявила, что Трамп в адрес Макрона произнес: «Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь».

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Ранее, 25 апреля, Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане. Эта встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду на «достижение общих результатов». В Белом доме также оценили беседу как продуктивную.

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