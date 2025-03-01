Конфликт Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Полное видео

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в полемику с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоялась 28 февраля. «Известия» публикуют полное видео с моментом завязки перепалки в Овальном кабинете.

Вэнс призвал Зеленского поблагодарить Трампа

В ходе встречи завязался спор о том, показал ли украинский лидер достаточную благодарность за поддержку США. Зеленский попытался возразить Вэнсу и перешел на повышенные тона, когда тот указал на проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пополнением личного состава.

«При всем уважении, я считаю, что с вашей стороны неуважительно приходить в Овальный кабинет и пытаться разбираться в этом перед американскими СМИ. Прямо сейчас вы, ребята, ходите и заставляете призывников отправляться на передовую, потому что у вас проблемы с кадрами. Вы должны благодарить президента [Трампа] за то, что он пытается положить конец этому конфликту», — сказал вице-президент США.

Зеленский в ответ поинтересовался у Вэнса, был ли он на Украине. Тот ответил, что смотрел различные сюжеты, на что Зеленский закатил глаза.

«Вы не согласны с тем, что у вас были проблемы с привлечением людей в армию? И считаете ли вы, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить уничтожение вашей страны?» — отметил Вэнс.

Трамп о неуважительном отношении Зеленского к США

В свою очередь, Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к США.

В ходе встречи Зеленский назвал сделку о полезных ископаемых недостаточной для безопасности Украины, после чего американский лидер повысил голос и обвинил собеседника в неуважении к его стране.

«Вы играете с жизнями миллионов людей. Вы играете с третьей мировой войной. <…> То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — заявил президент Соединенных Штатов.

Трамп также отметил, что Зеленский не вправе диктовать, как американская сторона должна себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, потому как Вашингтон пытается его решить.

Американский президент также напомнил, что Киев «имеет большие проблемы» и «не выигрывает» в конфликте. Он подчеркнул, что украинской стороне всё-таки придется пойти на компромиссы. Однако Зеленский с ним не согласился.

Глава киевского режима заявил, что с самого начала конфликта Украина была одна.

Однако Трамп опроверг заявление своего украинского коллеги. Он напомнил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена дала Украине $350 млрд и военную технику. Трамп подчеркнул, что без помощи США украинский конфликт прекратился бы за две недели.

Также американский лидер отметил, что президент России Владимир Путин хочет урегулировать конфликт на Украине, в то время как намерения Зеленского неясны.

«Он [Путин] хочет заключить сделку, не знаю, можете ли вы [Зеленский] заключить сделку. Проблема в том, что я дал вам [Зеленскому] возможность быть жестким, но я не думаю, что вы можете быть жестким без США. Ваши люди очень смелые, но либо мы сможем заключить сделку, либо мы выходим из этой игры. А если мы выйдем, то узнаете, что будет. Не думаю, что будет хороший исход», — пригрозил американский лидер.

При этом Трамп добавил, что после подписания сделки Украина будет в «гораздо более хорошем положении». Он уточнил, что Киеву следует проявить благодарность.

Зеленский неоднократно перебивал Трампа во время встречи и грубил прессе. Так, когда американский лидер заявил о том, что для него важнее заключить соглашение об урегулировании конфликта в целом, глава киевского режима перебил его и стал говорить о том, что ему нужно получить все утраченные территории назад. Он также стал доказывать, что РФ якобы нарушила перемирие еще в 2016 год при Трампе.

В ходе переговоров Трамп спародировал Зеленского, припоминая случаи, когда тот отказывался от заключения соглашения.

«Я не хочу прекращения огня. Я хочу продолжать. Я хочу это, я хочу то», — передразнил Трамп главу киевского режима.

Позднее во время беседы с журналистами перед отлетом во Флориду американский лидер подчеркнул, что Украина не победит без американской поддержки. Трамп также указал на то, что киевскому режиму не понравится продолжение украинского конфликта.

В Белом доме сообщили, что США не позволят другим странам пользоваться собой. Также в заявлении отмечается, что Зеленский признал, что ситуация на Украине может привести к «третьей мировой войне», в которой она проиграет без помощи США.