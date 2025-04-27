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Эксперт заявил о нежелании Трампа видеть Макрона на встрече с Зеленским в Ватикане

Эксперт по чтению по губам: Трамп попросил уйти Макрона со встречи с Зеленским
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона не участвовать во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом 27 апреля сообщает газета The Sun со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинга.

По словам Хиклинга, Трамп в адрес Макрона произнес: «Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь».

«Зеленский кивает в знак согласия, и викарий, который находится перед камерой, поворачивает голову в сторону, обеспокоенный тем, что он услышал между ними», — дополнил эксперт по чтению по губам.

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25 апреля Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Эта встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду на «достижение общих результатов». В Белом доме также оценили беседу как продуктивную.

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