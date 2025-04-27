Эксперт заявил о нежелании Трампа видеть Макрона на встрече с Зеленским в Ватикане
Президент США Дональд Трамп попросил своего французского коллегу Эммануэля Макрона не участвовать во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом 27 апреля сообщает газета The Sun со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинга.
По словам Хиклинга, Трамп в адрес Макрона произнес: «Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь».
«Зеленский кивает в знак согласия, и викарий, который находится перед камерой, поворачивает голову в сторону, обеспокоенный тем, что он услышал между ними», — дополнил эксперт по чтению по губам.
25 апреля Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане. Эта встреча стала первой с момента публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Зеленский назвал встречу с Трампом хорошей и поблагодарил его, выразив надежду на «достижение общих результатов». В Белом доме также оценили беседу как продуктивную.