Замглавы МИД Руденко обсудил с послом Индии в РФ эскалацию с Пакистаном
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко провел встречу с послом Индии в РФ Винаем Кумаром, где они обсудили индо-пакистанскую эскалацию. Об этом 28 апреля сообщается на сайте МИД РФ.
«Стороны обсудили <…> общую ситуацию в регионе Южной Азии, в том числе эскалацию напряженности между Нью-Дели и Исламабадом в связи с терактом в под городом Пахалгам в Кашмире», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что российская сторона готова помочь противостоять глобальному терроризму.
В Индии, недалеко от города Пахалгам, 22 апреля произошел теракт, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Ответственность за произошедшее взял на себя «Фронт сопротивления», признанный в Индии террористической организацией.
В связи с терактом МИД Индии 25 апреля опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года и прекратил подачу воды из ее потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для пакистанских граждан.