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Политолог назвал спекуляциями заявления Киева о помощи США

Политолог Коньков: Украина занимается спекуляциями, когда говорит о помощи США
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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
dzen
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Киевский режим занимается спекуляциями, когда говорит о недостаточной помощи со стороны США. Таким мнением 28 апреля с «Известиями» поделился доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Ранее в этот день бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов» заявил, что Киев больше не может полагаться на Вашингтон ни в среднесрочной перспективе, ни после того, как американский президент Дональд Трамп уйдет в отставку.

«Подобные заявления в большей степени носят спекуляционный характер в силу того, что, конечно, без поддержки Соединенных Штатов и как самостоятельной страной, и как ключевого игрока НАТО, конечно, Украина не продержится. <…> Украинские войска прикладывают усилия на основе той информации, разведданных и сведений, которые представляют западные советники, в первую очередь Соединенные Штаты», — сказал Коньков.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут самостоятельно, без западной поддержки, продержаться на поле боя.

Политолог указал на усталость новой администрации Белого дома от украинского кризиса, но при этом подчеркнул, что просто так выйти из процесса урегулирования Трамп не сможет. По словам эксперта, интерес представляет то, как будет действовать американский лидер, если не достигнет своей цели — завершения конфликта.

«Америка слишком глубоко погрязла, погрузилась во все чрезвычайства, которые она принимала для Украины со своими европейскими союзниками, что просто так США выйти из этого процесса не могут. <…> Поэтому украинцы сегодня это понимают, всячески спекулируют на этом и пытаются по максимуму выжать из американского спонсорства на сегодняшний день», — сказал Коньков.

США и Европа не могут договориться по поводу Украины. Что пишут СМИ

25 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон ограничил помощь Киеву в сфере кибербезопасности, что ослабило позиции Украины, сделав цифровые линии фронта добычей для хакеров. Отмечалось, что госсекретарь США Марко Рубио заинтересован, чтобы каждый доллар USAID был потрачен на «процветание» собственной кибербезопасности США.

Газета The Financial Times 23 апреля сообщила, что Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, в связи с чем Киев может объявить дефолт. Тем не менее министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты» и продолжит переговоры.

В том же месяце газета Bild сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский заявил Трампу о готовности купить зенитные ракеты на сумму $50 млрд, однако американский лидер отверг это предложение. Трамп неоднократно указывал, что Украина часто обращалась к новой администрации Белого дома с просьбами о новых поставках оружия.

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