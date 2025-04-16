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В СМИ рассказали об отказе Трампа от поставки оружия Украине на $50 млрд

Bild: Трамп отверг сделку c Украиной по поставке вооружения на $50 миллиардов
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Фото: Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп не хочет поставлять Украине ракеты для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot даже за деньги. Об этом 16 апреля сообщила газеты Bild.

По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский предлагал Трампу купить зенитные ракеты на сумму $50 млрд, однако президент США отверг это предложение. Уточняется, что деньги должны были предоставить страны Евросоюза (ЕС) из собственных средств и замороженных российских активов.

«Поскольку ракеты Patriot производятся только в США, а президент Трамп еще до вступления в должность ясно дал понять, что больше не будет оказывать Украине бесплатную помощь, президент Украины Владимир Зеленский теперь ухватился за последнюю соломинку», — подчеркивается в публикации.

На этом фоне Трамп более обеспокоен переговорами по решению конфликта, чем «заработком денег на обороне Украины», добавила «Газета.Ru».

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10 апреля доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков сообщил, что предложение Зеленского о покупке ракет ПВО является нагнетанием обстановки и громким заявлением без последствий. Он отметил, что поставки оружия Украине для США невыгодны.

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