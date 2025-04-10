Украинское руководство постоянно нагнетает обстановку в информационном пространстве, делая громкие заявления, но при этом затягивая необходимые решения. Об этом рассказал «Известиям» 10 апреля доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков, комментируя сообщения президента Украины Владимира Зеленского о возможной покупке оружия.

Накануне украинский лидер заявил, что Киев не просил бесплатно пакет оружия и готов купить его у США. Об этом сообщила «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Стратегия украинского руководства не меняется. Она связана с постоянным нагнетанием разного рода информационных сюжетов в информационном пространстве. Всё время переливание из пустого в порожнее, всё время некие громкие заявления, которые требуют какой-то реакции», — отметил Коньков.

По его словам, в текущих условиях мегазадача украинского руководства видится в постоянном затягивании переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Это в первую очередь касается идеи президента США о редкоземельных металлах.

«И все сопутствующие сюжеты, такие как в том числе и спонсорство военных действий, которые ведет Украина против нашей страны, тоже вписываются в этот контекст. Соединенные Штаты Америки пытаются при новом руководстве как минимум вывести это в конструктивное русло, но как максимум — дистанцироваться [от Киева], потому что всё это исключительно расходы, которые никоим образом невыгодны Трампу», — уточнил Коньков.

В то же время Зеленский постоянно пытается делать какие-то предложения, намеки, реверансы, которые мало чем заканчиваются, подчеркнул политолог.

«Всё время есть некие планы. Их уже было миллион, но ни один из планов не реализуется, потому что смысл всех этих планов и всех этих заявлений просто в их постоянном повторении, дискутировании, в конечном счете в затягивании принятия необходимых решений», — заключил Коньков.

Ранее, 20 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что поставки вооружений украинской стороне от США не соответствуют декларируемым Вашингтоном намерениям достичь мира. Она напомнила, что оценка России была дана в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Трампа, в котором говорится о том, что необходимым условием для движения в сторону переговорного процесса должна стать демилитаризация, прекращение накачки киевского режима вооружением.