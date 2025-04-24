FT узнала о возможном дефолте Украины

Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, в связи с чем Киев может объявить дефолт. Об этом 23 апреля сообщила газета Financial Times (FT).

«Украина заявила в четверг, что ей не удалось достичь соглашения с держателями ее долга в размере $2,6 млрд», — указано в публикации.

Отмечается, что данная ситуация подорвала надежду украинской стороны на проведение реструктуризации до истечения срока выплаты — в мае государство должно выплатить $600 млн по ценным бумагам, привязанным к ВВП.

«Киеву придется решить, объявлять ли дефолт по платежу в размере около $600 млн, <...> если он не сможет вовремя договориться о реструктуризации», — пишет издание.

Тем не менее министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты» и продолжит переговоры, уточняет «Газета.Ru».

В феврале доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен возвращать долг США, поскольку Киев не признает сам факт задолженности. Эксперт отметил, что украинский лидер уже неоднократно давал понять, что страна не планирует возвращать долги, несмотря на значительную финансовую помощь, предоставленную Западом.