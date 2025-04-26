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Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности

Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности

Bloomberg: США ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Вашингтон ограничил помощь Киеву в сфере кибербезопасности, тем самым ослабив ее цифровые линии фронта и сделав легкой добычей для хакеров. Об этом 25 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Усилия США по оказанию помощи Украине в защите от кибератак были свернуты на фоне широкомасштабных помех со стороны администрации [американского лидера Дональда] Трампа», — говорится в публикации.

Уточняется, что за последние пять лет Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Украине более $200 млн на помощь в кибербезопасности. По словам восьми источников агентства, эта помощь включала в себя специализированную поддержку, обучение, поставку оборудования и программного обеспечения организациям по всей стране.

В агентстве отметили, что госсекретарь США Марко Рубио заинтересован, чтобы каждый доллар USAID был потрачен на «процветание» кибербезопасности США. Поэтому агентство рассматривает только те проекты, которые лучше всего способствуют достижению целей Трампа.

«Запланированные поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для обеспечения безопасности инфраструктуры Украины, не были доставлены», — подчеркнули источники.

Украинский эксперт по кибербезопасности Андрей Манкиш заявил Bloomberg, что давно запланированные проекты по кибербезопасности внезапно прекратили свое существование.

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Газета The Financial Times 23 апреля сообщила, что Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, в связи с чем Киев может объявить дефолт. Тем не менее министерство финансов Украины заявило, что «рассмотрит все доступные варианты» и продолжит переговоры.

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