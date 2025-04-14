Президент Украины Владимир Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в понедельник, 14 апреля.

«Он всегда стремится к приобретению ракет», — цитирует президента США RT.

Таким образом Трамп прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев готов заплатить Соединенным Штатам за новые ЗРК Patriot.

Трамп выразил мнение, что при начале военного конфликта необходимо заранее понимать, возможна ли победа, и подчеркнул, что нельзя начинать войну против противника, значительно превосходящего по силам, надеясь исключительно на помощь извне, передает НСН.

В этот же день американский лидер заявил, что бывший президент США Джо Байден виновен в конфликте России и Украины, пишет Life.Ru.

Кроме того, он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и Байден «проделали ужасную работу». Трамп отметил, что было много способов предотвратить начало этого конфликта, но теперь, как отмечает он, нужно заставить главу киевского режима остановиться, сообщается на сайте kp.ru.