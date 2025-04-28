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Впервые в России акция «Бессмертный полк» пройдет на футбольном матче

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Фото: РФС
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Акцию «Бессмертный полк России» в преддверии 80-летия Победы проведут перед матчами «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проведут мемориальную акцию перед матчами «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля», — указано в сообщении на сайте организации.

Кроме того, акция состоится также 10–12 мая на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Сообщается, что в «Бессмертном полку» примут участие спортсмены, тренеры, судьи, административные штабы команд и болельщики. РФС проведет эту акцию в рамках программы «Одна на всех. Команда, Родина, Победа!».

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Сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Елена Цунаева 10 апреля сообщила, что акция «Бессмертного полка» 9 мая пройдет в смешанном формате, в том числе офлайн. Кроме того, она подчеркнула, что шествие будет очным в тех регионах, где это будет возможно с точки зрения общественной безопасности.

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