Число погибших при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере возросло до 11
Число погибших при наезде автомобиля на толпу на фестивале Лапу-Лапу в канадском городе Ванкувере достигло 11. Об этом 27 апреля сообщил заместитель начальника полиции города Стив Раи.
«На данный момент погибли 11 человек», — сказал Раи на пресс-конференции.
Он также добавил, что мотив преступления виновника ДТП остается неизвестным.
Инцидент произошел вечером 26 апреля во время празднования филиппинского Дня Лапу-Лапу. Водитель машины был задержан. Полиция Ванкувера заявила, что, предварительно, наезд автомобиля на толпу не был террористическим актом.
Канадский телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил, что в числе жертв аварии есть ребенок. Также шесть человек пострадали.
27 апреля премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования родственникам пострадавших и погибших при наезде автомобиля на толпу людей на фестивале.