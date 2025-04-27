Обвиняемого в убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО
Басманный районный суд Москвы отправил обвиняемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина в столичное СИЗО. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузина Игната <…> на срок 1 месяц 30 суток», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств»).
Корреспондент «Известий» сообщил, что Кузин уже покинул здание суда в автозаке.
25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.
Кузина задержали в субботу, 26 апреля. После он дал признательные показания. По его словам, в 2023 году он был завербован украинскими спецслужбами. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении террористического акта.