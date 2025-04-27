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СМИ узнали о желании Трампа видеть кардинала из США во главе католической церкви

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Умерший 21 апреля папа римский Франциск часто критиковал политику президента США Дональда Трампа по отношению к мигрантам, поэтому глава Белого дома хочет избрания американского кардинала, чтобы избежать подобной критики в своей адрес. Об этом 27 апреля сообщает немецкое издание Bild.

По данным газеты, присутствие на похоронах папы римского Франциска имело важное значение для Трампа, так как у него много избирателей-католиков. На президентских выборах в США в ноябре 2024 года за Трампа проголосовали 54% католиков США. С 2020 года Трамп называет себя «внеконфессиональным христианином», то есть не протестантом и не католиком, сообщается в материале.

При этом отмечается, что на данный момент ни один из десяти американских кардиналов не входит в число фаворитов на избрание папой римским.

Ранее СМИ писали, что главным фаворитом является действующий госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

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Ранее, 26 апреля, в Ватикане состоялась прощальная месса по папе римскому Франциску. Церемонию посетили в общей сложности 50 глав государств, в том числе Дональд Трамп. Россию на церемонии представила министр культуры Ольга Любимова.

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