Подозреваемого в убийстве генерала Москалика привезли к месту взрыва

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игната Кузина привезли к месту взрыва на бульваре Нестерова в Балашихе. Об этом 27 апреля сообщил корреспондент «Известий» с места происшествия.

Отмечается, что с подозреваемым проводятся следственные действия. Игната Кузина завели в подъезд, рядом с которым взорвался автомобиль.

Кузина задержали в субботу, 26 апреля. После он дал признательные показания. По его словам, в 2023 году он был завербован украинскими спецслужбами.

25 апреля на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе произошел взрыв машины, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.