Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Брянской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) около 22:30 уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 26 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Около 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — сообщили в Telegram-канале ведомства.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА нет. Также он выразил благодарность российским подразделениям ПВО.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в Telegram-канале.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами РФ. Уточнялось, что 27 БПЛА были уничтожены над Курской областью, 16 — над Белгородской, еще по одному — над Ростовской и Липецкой.