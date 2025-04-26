Член парламента Грузии отметил добродушие Церетели и его любовь к человечеству
Скульптор Зураб Церетели был известен своим добродушием, любовью к человечеству. Этим 26 апреля поделился с «Известиями» член парламента Грузии Гия Вольский.
«Известный своим добродушием, своей любовью к человечеству, к людям, к своей родине. Грузии он много чего оставил. Все его любят, уважают. Он многое сделал для человечества, не только для своей родины, так что сожалеем все, скорбим», — отметил он.
Грузинская певица Мэги Гогитидзе назвала Церетели великим, гениальным творческим человеком.
Вдова скульптора и вице-президент Российской академии художеств Татьяна Кочемасова поделилась, что на прощание с ним пришло большое количество людей, в том числе его друзья и близкие. Она подчеркнула, что все присутствующие ощутили, насколько его смерть является большой потерей и горем.
Этим утром в церкви Дидубийского пантеона Тбилиси прошло отпевание Церетели. Церемонию посетили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также председатель парламента страны Шалва Папуашвили. После скульптора похоронили в Дидубийском пантеоне рядом с его первой супругой Инессой Андроникашвили.
Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, скульптор скончался в мастерской у себя дома.