Скульптора Церетели похоронили в Тбилиси рядом с его супругой
Скульптора Зураба Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне в Тбилиси. Об этом 26 апреля сообщил корреспондент «Известий» с места проведения церемонии.
Могила скульптора располагается рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.
Память Церетели почтили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, а также члены правительства и парламента государства. Церемонию прощания со скульптурам посетили его коллеги, деятели искусства и сотни рядовых граждан.
Этим утром в церкви Дидубийского пантеона Тбилиси прошло отпевание Церетели.
Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, скульптор скончался в мастерской у себя дома.