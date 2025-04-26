В Тбилиси прошла церемония отпевания скульптора Зураба Церетели
В церкви Дидубийского пантеона Тбилиси прошло отпевание скульптора Зураба Церетели. Кадры 26 апреля публикуют «Известия».
Церемонию отпевания посетили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Церетели будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом со своей супругой Инессой Андроникашвили.
Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. По словам его помощника Сергея Шагулашвили, скульптор скончался в мастерской у себя дома.