Верующие собрались на похороны папы римского Франциска в Риме
Верующие с раннего утра собираются перед базиликой Санта-Мария-Маджоре в Риме, где планируется захоронить папу римского Франциска. Похороны понтифика начнутся 26 апреля в 10:00 (11:00 мск). Кадры с места событий публикуют «Известия».
На прощание с Франциском в итальянскую столицу прибыли сотни тысяч людей. Дороги в Риме превратились в пешеходную зону. Во избежание происшествий улицы патрулируют полиция и карабинеры.
Похороны папы римского посетят в общей сложности 50 глав государств, включая президента США Дональда Трампа. Россию на церемонии будет представлять министр культуры Ольга Любимова.
Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.