В Москве представили сборник «Музыка Победы» с культовыми песнями ВОВ

В Москве презентовали альбом «Музыка Победы», для которого известные исполнители дали новое звучание культовым песням военных лет. Таким образом, рассказали они 25 апреля корреспонденту «Известий», старшее поколение хочет передать историческую память новому, молодому.

Сборник презентовали в пятницу, однако на стриминговых платформах и в эфирах радиостанций он зазвучит только через несколько дней. Самое важное при исполнении песни — не исказить ее смысл.

«Если представить себе, что это сентябрь 1941 года. Уходят молодые ребята из Ленинграда, еще до блокады, не зная, что будет с их любимым городом», — отметила певица, заслуженная артистка РФ Пелагея, спевшая песню «Прощай, любимый город» на музыку композитора Соловьева-Седова.

Хиты военных лет обретают более современное звучание, рассказала корреспондент Ксения Солдатова, а вот тексты каждый песни остаются нетронутыми. Они — часть истории России, которую помнят, чтут и бережно хранят.

«Это святая обязанность каждого из нас — самым бережным образом передавать эту память нашим детям так, чтобы они поняли, передавать на их языке», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песни военных лет исполнят Миа Бойка, Зара, группа Uma2rman, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Пелагея, Виктория Дайнеко и другие.

«Раньше песни писали. Эти песни — целая история, драматургия, про мелодику уже даже не говорю, это то, что мы сейчас немножечко растеряли», — отметил народный артист РФ, композитор, продюсер Игорь Матвиенко.

Проект «Музыка Победы» стартовал 9 апреля. В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне услышать композиции можно будет в эфире популярных радиостанций, на площадках VK и стриминговых платформах. Собранные средства направят ветеранам Великой Отечественной и бойцам спецоперации. Новые версии легендарных песен будут крутить на радио, исполнять на концертах, чтобы и дальше нести историческую память и правду сквозь поколения.