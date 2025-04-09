В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне в России стартовал проект «Музыка Победы». Услышать композиции можно будет в эфире популярных радиостанций и на площадках VK. Об этом в среду, 9 апреля, рассказали «Известия».

В рамках проекта известные современные исполнители представят классические военные песни, добавив к ним новые аранжировки и интерпретации. Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский рассказал о своем деде, который вернулся с войны с орденом Красной Звезды, став символом мужества и стойкости.

«Он был ранен при бомбардировке аэродрома и вернулся с войны уже с такой раненой ногой. Несмотря на то, что он жил с палочкой, не терял присутствия духа. Нам есть чему поучиться», — отметил музыкант.

Народный артист РФ Николай Расторгуев рассказал, что его родственники также принимали участие в боевых действиях.

«Старшие братья моей мамы воевали, старший ее брат, дядя Коля, погиб, он 1924 года рождения, погиб в 1943 году», — заявил он.

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко подчеркнул важность бережного отношения к музыкальному наследию военных лет.

«Мы стараемся бережно относиться к музыкальному материалу», — заявил он.

Отмечается, что проект «Музыка Победы» реализуется при поддержке социальной сети «ВКонтакте». Все средства от прослушивания будут направлены на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции (СВО).

«Ты поешь эту песню на 9 Мая в Москве, уже тепло, там поется про вьюгу и что во вьюгу в землянке находится человек, которого греет любовь!» — пояснила певица Mia Boyka.

Руководитель проекта «Научный полк» Минобрнауки России Александр Буров рассказал 1 апреля, что в России наблюдается рост числа активистов, которые в своих социальных сетях выкладывают истории о своих родителях, которые прошли ВОВ. Он отметил, что задача патриотической акции заключается в том, чтобы увековечить память о судьбах ученых, преподавателей, студентов, а также научных разработок, которые приблизили победу.