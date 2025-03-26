Наука — фронту: какой вклад в Победу внесли академические институты

Во время Великой Отечественной войны ученые приняли активное участие в борьбе против врага. Академия наук — один из крупнейших в стране организационных центров — мобилизовала научные коллективы для создания новых материалов, средств вооружения, медикаментов, топлива — той продукции, которая позволила технически превзойти противника и одержать Победу. Война показала, что наука — это не только способ познания мира, но и оружие, которое способно сокрушить врага.

Академия наук в первые дни после вторжения

Во время войны ученые приняли активное участие в борьбе против врага. С первых дней Академия наук (АН) СССР организовала научные коллективы для помощи фронту. Об этом рассказала «Известиям» заместитель директора Архива РАН Ольга Селиванова.

— Например, уже на следующие сутки после вторжения состоялось расширенное заседание президиума АН СССР, где ученые приняли решение все силы направить на задачи обороны. В июле 1941 года при Государственном комитете обороны (ГКО) была создана должность уполномоченного по науке. На нее был назначен Сергей Кафтанов, — рассказала специалист.

Фото: Предоставлено Архивом РАН Историк А.С. Ерусалимский и поэт-фольклорист В.Ф. Боков в группе писателей, военных корреспондентов и офицеров Советской армии у здания Рейхстага. 1945 г.

По ее словам, в июле началось перемещение научных институтов в тыл. Уполномоченным по эвакуации был Отто Шмидт. Несмотря на трудности, ученые сразу развернули колоссальную научную деятельность. Для оперативной связи деятелей науки, военных и представителей промышленности были созданы комиссии и комитеты.

Например, в августе 1941 года в Свердловске была создана Комиссия по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны АН СССР. Ее возглавил академик Владимир Комаров. В работе участвовали специалисты из 60 научно-исследовательских учреждений. Они организовали перевод на военные рельсы металлургического комплекса Урала и Кузбасса.

— Ученые работали на предприятиях. Вместе с инженерами они разрабатывали новые технологии и методы обработки металлов. В частности, группа Андрея Бочвара в 1942 году создала цинковистый силумин — новый легкий и эффективный сплав для производства танковых и авиационных моторов. В результате в производство были внедрены скоростные способы плавки броневой стали, литья высокого качества и другие новации, что помогло кратно увеличить выпуск артиллерии, танков, самолетов и другой военной техники, — объяснила Ольга Селиванова.

Фото: Предоставлено Архивом РАН Распоряжение № 121 по Академии наук СССР об организации Лаборатории № 2, возглавляемой академиком И.В. Курчатовым. Сотрудники Лаборатории № 2 работали над созданием первой советской атомной бомбы.

Также, по ее словам, в июне 1942 года в Казани под руководством академика Евгения Чудакова начала действовать Комиссия по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья на нужды обороны страны при АН СССР. В числе прочего ее усилиями в Казани был налажен выпуск авиационных двигателей, а в Куйбышеве (ныне Самара) — самолетов Ил-2 — одного из символов Победы. Помимо этого, были в рекордные сроки освоены многие месторождения нефти, металлов, химического и строительного сырья.

Перевооружение авиации, флота и медицины

3 апреля 1942 года, рассказала историк, под председательством академика Абрама Иоффе при АН СССР создали Комиссию по научно-техническим военно-морским вопросам. Ее ученым секретарем стал Игорь Курчатов. Одно из ярких достижений ученых в этом направлении — разработка метода противоминной защиты кораблей путем их размагничивания. Его предложил физик Анатолий Александров. В результате внедрения разработки отечественный флот в годы войны не имел потерь от магнитных мин.

— Курчатов приехал в Казань в январе 1942 года. В его лаборатории в числе прочего была создана новая более эффективная танковая броня, разработаны принципы рационального размещения топливных баков на боевых самолетах, выпускавшихся в Казани, — уточнила Ольга Селиванова.

Далее, по ее словам, 17 июня 1942 года организовали Военно-санитарную комиссию АН СССР, которую возглавил академик Леон Орбели. Ученые создавали новые способы медицинской помощи как на фронте, так и в тыловых госпиталях. Особое внимание уделяли обезвреживанию и заживлению ран, вакцинам и лекарствам для борьбы с инфекциями. Например, усилиями команды академика Николая Бурденко было внедрено множество новых хирургических методов, которые спасли тысячи жизней.

Вместе с тем в августе 1942-го в Москве на базе секции по оборонным работам бюро Отделения геолого-географических наук Академии наук была создана Комиссия по геолого-географическому обслуживанию Красной армии. Под руководством академика Александра Ферсмана ученые составляли карты, изучали территории для строительства военной инфраструктуры, изыскивали полезные ископаемые и обеспечивали армию информацией о природных ресурсах, которые могли бы повлиять на проведение боевых операций.

Фундаментальная наука в годы войны

Далее, как рассказала сотрудник архива, Комиссия по авиации АН СССР была организована 15 марта 1943 года. Ею руководил академик Николай Бруевич. Ученые исследовали эффективность бортового вооружения и разрабатывали новые приборы связи и навигации. В частности, академик Сергей Христианович решил ряд важных проблем прочности самолетов. А теория флаттера (самопроизвольных вибраций крыла) Мстислава Келдыша (будущего президента АН СССР) помогла добиться высокой безаварийности полетов. В результате ученые помогли советским авиаторам завоевать господство в воздухе.

По словам Ольги Селивановой, фундаментальные исследования в годы войны также стали одним из залогов Победы. Например, математик Андрей Колмогоров дал определение наиболее выгодного рассеяния артиллерийских снарядов. Это помогло повысить меткость орудий. В том числе систем реактивного залпового огня типа «катюш».

В то же время, добавила специалист, Физический институт им. П.Н. Лебедева, размещенный в Казани, стал источником новых приборов и материалов. В числе прочего физики разработали светящиеся составы для авиационных приборов и инфракрасные бинокли. Кроме того, фиановцы занимались созданием радиолокационных систем, которые обнаруживали самолеты противника на большом расстоянии. Уже в 1942 году это оборудование стало поступать на вооружение Красной армии и сыграло важную роль в защите городов от налетов.

Фото: Предоставлено Архивом РАН Торжественное открытие Юбилейной сессии Академии наук СССР в Большом театре. 1945 г. За вклад в Победу в Великой Отечественной войне более 1,5 тыс. советских ученых удостоились правительственных наград.

— Не остались в стороне и химики. К примеру, академик Николай Зелинский с учениками предложил метод получения толуола — эффективного вещества для взрывчатки. А одно из знаменитых вооружений партизан — мастику на основе фосфора — разработал химик Анатолий Качугин. Внешне изделие походило на хозяйственное мыло. Партизаны прикрепляли его к вагонам, а когда поезд набирал скорость, фосфор окислялся от трения о воздух и загорался, поджигая мастику. При горении она нагревалась до тысячи градусов, а ветер разносил огонь по составу, — привела пример историк.

Она добавила, что свой вклад в Победу внесла и гуманитарная наука. В эвакуации ученые развернули работу по подготовке учебников и литературы патриотического характера. Также выходили фундаментальные труды. В том числе «Очерк истории русской культуры», «Краткая история русской философии» и другие.

— Заслуживает внимания, что в годы войны увидел свет труд историка Евгения Тарле «Крымская война». Первый том опубликовали в 1941 году, а второй — в 1943-м. Издание стало самым крупным исследованием первого мирового конфликта на планете. Также будущий академик Дмитрий Лихачев совместно с археологом Марией Тихановой в блокадном Ленинграде написали книгу «Оборона древнерусских городов». Она стала настолько популярной, что ее читали даже в окопах на передовой, — рассказала Ольга Селиванова.

Вместе с тем она отметила, что с 2 ноября 1942 года начала действовать Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК). В нее включили ведущих деятелей науки. Сведения, собранные ими, помогли создать доказательную базу на Нюрнбергском процессе. Помимо этого, на основе их данных руководство СССР сформировало требования к странам нацистского блока по возмещению ущерба, нанесенного войной, и выплате репараций.

Как сообщила историк, реэвакуация учреждений Академии наук происходила в течение 1943 года. Затем, начиная с 1944-го, по заданию правительства ученые приступили к созданию плана восстановления и развития народного хозяйства страны в послевоенный период. Эту программу приняли 18 марта 1946-го на Верховном Совете СССР в виде плана Четвертой пятилетки. Она определяла развитие страны до 1950 года.