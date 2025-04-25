Два новых землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 произошли в Стамбуле
В Стамбуле зафиксировано два новых землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6. Об этом 25 апреля сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Уточняется, что очаг находился на глубине 7 км в Мраморном море у побережья города. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
24 апреля в AFAD сообщили, что после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле было зафиксировано 266 афтершоков. Они были сосредоточены на 10–15-километровом участке к востоку от эпицентра. Кроме того, сообщалось, что подземные толчки могут продолжиться в ближайшие дни.
Глава турецкого минздрава Кемаль Мемишоглу 23 апреля сообщил, что почти 240 граждан Турции пострадали при землетрясении в Стамбуле. Большинство травм людей связано с падением с высоты, так как многие жители пытались спастись на фоне паники.
В этот же день первые толчки мощностью 3,9 зафиксировали в 12:13 (местное время, совпадает с мск) у побережья стамбульского района Силиври. Глубина подземного толчка составила 6,99 км. После землетрясения последовали афтершоки.