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AFAD зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
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AFAD зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Стамбуле

Daily Sabah: AFAD зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле. Об этом 24 апреля сообщила газета Daily Sabah.

«По состоянию на 9:00 (местное время, соответствует мск. — Ред.) 24 апреля после землетрясения магнитудой 6,2 было зарегистрировано в общей сложности 266 афтершоков, из них 258 магнитудой от 0 до 4, 7 — от 4 до 5 и один афтершок — магнитудой выше 5», — говорится в публикации.

По данным AFAD, афтершоки сосредоточены на 10–15-километровом участке к востоку от эпицентра. Кроме того, подземные толчки могут продолжиться в ближайшие дни.

Уточняется, что после землетрясения было сделано более 10 тыс. звонков в центр экстренного вызова. Из числа этих обращений 296 связаны с повреждением зданий. Газета добавляет, что правительство Турции призывает сообщать о поврежденных домах и не входить в них до завершения официальных проверок.

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Ранее, 23 апреля, глава турецкого минздрава Кемаль Мемишоглу сообщил, что почти 240 граждан Турции пострадали при землетрясении в Стамбуле. Большинство травм людей связаны с падением с высоты, так как многие жители пытались спастись на фоне паники.

В этот же день первые толчки мощностью 3,9 зафиксировали в 12:13 (местное время, совпадает с мск) у побережья стамбульского района Силиври. Глубина подземного толчка составила 6,99 км. После землетрясения последовали афтершоки.

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