Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио заявил о лучшем понимании позиции РФ после переговоров по Украине
Мир
Трамп назвал слова Зеленского про отказ признать Крым мешающими урегулированию
Мир
В Венгрии завершена реставрация мемориала павшим воинам Дебреценской операции
Мир
СМИ сообщили о намерении Трампа повысить налоги для миллионеров
Мир
На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание о геноциде
Мир
Песков сообщил о схожести взглядов Путина и Трампа на подход к переговорам
Политика
Политолог назвала торгом заявления США о возможном выходе из переговоров по Украине
Происшествия
В Кабардино-Балкарии госпитализировали двоих подростков после драки с поножовщиной
Мир
Депутат бундестага назвал роль СССР в окончании ВОВ ключевой
Мир
На похоронах папы римского Россию представит министр культуры Любимова
Мир
Иран начал укреплять подземные ядерные объекты на фоне переговоров с США
Мир
Песков заявил об отсутствии у РФ территориальных претензий к странам Балтии
Мир
Хуситы заявили об ударах по целям в израильских Тель-Авиве и Хайфе
Мир
В Италии допустили участие страны в миссии ООН на Украине при согласии РФ
Мир
Посол РФ в Австрии подчеркнул необходимость для ЕС восстановить связи с Россией
Происшествия
Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Севастополе
Общество
Взорвавшего страйкбольную пиротехнику в гостинице «Восток» в Москве арестовали

При землетрясении в Стамбуле пострадали почти 240 человек

0
EN
Фото: REUTERS/Umit Bektas
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Почти 240 граждан Турции пострадали при землетрясении в Стамбуле, сообщил 23 апреля глава турецкого минздрава Кемаль Мемишоглу.

Как отметил министр, большинство травм связаны с падением с высоты, так как многие жители пытались спастись на фоне паники.

«Пострадавших от каких-либо обрушений зданий в результате землетрясения нет. Речь идет только о тех, кто после толчков запаниковал и упал с высоты или пережил паническую атаку, в общей сложности это 236 человек, их состояние нормальное», — приводит «РИА Новости» заявление Мемишоглу на брифинге.

До этого сообщалось, что после подземных толчков обрушилось одно заброшенное здание в Стамбуле. Жителей других 12 зданий эвакуировали для предосторожности. Жертв стихии нет. По данным министерства градостроительства Турции, зафиксировано 127 афтершоков.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Что известно

Ранее в среду спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш предупредил, что граждане должны быть готовы к новому землетрясению в Стамбуле, которое может произойти в любой момент. При этом пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при стихийном бедствии в Стамбуле.

Днем 23 апреля в Турции произошли три землетрясения. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море.

По данным сейсмологов из турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), после землетрясения у побережья Мраморного моря произошло еще около 30 афтершоков магнитудой от двух до пяти.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025