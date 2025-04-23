При землетрясении в Стамбуле пострадали почти 240 человек
Почти 240 граждан Турции пострадали при землетрясении в Стамбуле, сообщил 23 апреля глава турецкого минздрава Кемаль Мемишоглу.
Как отметил министр, большинство травм связаны с падением с высоты, так как многие жители пытались спастись на фоне паники.
«Пострадавших от каких-либо обрушений зданий в результате землетрясения нет. Речь идет только о тех, кто после толчков запаниковал и упал с высоты или пережил паническую атаку, в общей сложности это 236 человек, их состояние нормальное», — приводит «РИА Новости» заявление Мемишоглу на брифинге.
До этого сообщалось, что после подземных толчков обрушилось одно заброшенное здание в Стамбуле. Жителей других 12 зданий эвакуировали для предосторожности. Жертв стихии нет. По данным министерства градостроительства Турции, зафиксировано 127 афтершоков.
Ранее в среду спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш предупредил, что граждане должны быть готовы к новому землетрясению в Стамбуле, которое может произойти в любой момент. При этом пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при стихийном бедствии в Стамбуле.
Днем 23 апреля в Турции произошли три землетрясения. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море.
По данным сейсмологов из турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), после землетрясения у побережья Мраморного моря произошло еще около 30 афтершоков магнитудой от двух до пяти.