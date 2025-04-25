Уиткоффа заметили в сопровождении Дмитриева на Арбате
Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заметили в Москве. Об этом 25 апреля сообщил корреспондент «Известий».
Уиткофф шел на Арбате в сопровождении спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.
Ранее, 23 апреля, портал Axios рассказал, что встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным может состояться 25 апреля.
22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф прилетит в Россию на текущей неделе с целью продолжить переговоры с Путиным. Она также отметила, что спецпосланник президента США и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп считают, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении.
В этот же день о планах Уиткоффа посетить Москву рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако он не назвал точную дату прилета американского спецпосланника.