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СМИ назвали возможную дату встречи Уиткоффа с Путиным

Axios: Уиткофф может встретиться с Путиным в пятницу, 25 апреля
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Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров
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Встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным может состояться 25 апреля. Об этом 23 апреля сообщает портал Axios, ссылаясь на свой источник.

«Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Путиным в пятницу», — говорится в публикации.

Согласно данным портала Flightradar, самолет Gulfstream G650 со спецпосланником американского лидера на борту, предположительно, уже вылетел в сторону РФ из аэропорта Парижа.

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22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф приедет в Россию на текущей неделе для продолжения переговоров с Путиным. По ее словам, спецпосланник президента США и сам Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию конфликта на Украине происходит в правильном направлении.

Тогда же о планах Уиткоффа посетить Москву сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он не уточнил, в какой конкретно день американский спецпосланник планирует приехать.

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча Уиткоффа и президента РФ. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.

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