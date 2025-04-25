Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе

Видео момента взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе появилось 25 апреля в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, что к транспортному средству подходит человек, после чего происходит взрыв.

Взрыв автомобиля произошел на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе ранее в этот день. По данным источника «Известий», в результате происшествия погиб один человек. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. По данному факту возбудили уголовное дело.