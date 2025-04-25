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СМИ узнали о желании Apple увеличить производство iPhone для США в Индии

Bloomberg: Apple хочет выпускать большую часть iPhone для США в Индии
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Американская компания Apple намерена производить большую часть iPhone для рынка США в Индии к концу 2026 года. Об этом 25 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Apple планирует к концу следующего [2026] года импортировать большую часть iPhone, продаваемых в США, из Индии, что ускорит выход [производства] за рамки Китая и позволит снизить риски, связанные с пошлинами и геополитической напряженностью», — говорится в материале.

По информации анонимных источников агентства, для достижения этой цели компании нужно будет примерно удвоить выпуск iPhone в Индии. Apple продает более 60 млн iPhone в год в США. Переориентироваться на Индию компанию побуждают взаимные пошлины и напряженность между Пекином и Вашингтоном.

Из общего объема производства в Индии компания Apple экспортировала iPhone на сумму $17,5 млрд в финансовом году, закончившемся в марте 2025 года.

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2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

После, 9 апреля, президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

Однако власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

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