СМИ узнали о желании Apple увеличить производство iPhone для США в Индии
Американская компания Apple намерена производить большую часть iPhone для рынка США в Индии к концу 2026 года. Об этом 25 апреля сообщило агентство Bloomberg.
«Apple планирует к концу следующего [2026] года импортировать большую часть iPhone, продаваемых в США, из Индии, что ускорит выход [производства] за рамки Китая и позволит снизить риски, связанные с пошлинами и геополитической напряженностью», — говорится в материале.
По информации анонимных источников агентства, для достижения этой цели компании нужно будет примерно удвоить выпуск iPhone в Индии. Apple продает более 60 млн iPhone в год в США. Переориентироваться на Индию компанию побуждают взаимные пошлины и напряженность между Пекином и Вашингтоном.
Из общего объема производства в Индии компания Apple экспортировала iPhone на сумму $17,5 млрд в финансовом году, закончившемся в марте 2025 года.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.
После, 9 апреля, президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.
Однако власти Китая, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.