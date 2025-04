Трамп даст интервью опубликовавшему переписку из Signal главреду Atlantic

Президент США Дональд Трамп даст интервью главному редактору издания The Atlantic Джеффри Голдбергу, который в марте опубликовал статью об обсуждении высокопоставленными американскими чиновниками ударов по хуситам в мессенджере Signal. Об этом Трамп написал 24 апреля в соцсети ThuthSocial.

«Сегодня я встречусь, из всех людей, с Джеффри Голдбергом, редактором The Atlantic, и человеком, ответственным за множество вымышленных историй обо мне, включая выдуманную мистификацию о «неудачниках» и Signal», — написал Трамп.

Американский лидер также заявил, что проведет эту беседу из любопытства и в качестве соревнования с самим собой, «просто, чтобы увидеть, возможно ли, что The Atlantic был правдив».

О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

Позднее, 26 марта, стало известно, что американская правозащитная организация American Oversight подала иск в федеральный суд округа Колумбия на главу Пентагона Пита Хегсета. В ответ на это 27 марта Трамп заявил, что министр обороны не имеет отношения к инциденту.

30 марта Трамп сообщил, что не собирается увольнять никого из своей команды после скандальной утечки сообщений из группового чата.

20 апреля газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Как указали в СМИ, такими же данными он делился в скандальном чате, в котором оказался редактор The Atlantic.

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп оказывает решительную поддержку деятельности Хегсета.