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Белый дом заявил о решительной поддержке Трампом работы главы Пентагона Хегсета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Президент США Дональд Трамп оказывает решительную поддержку деятельности американского министра обороны Пита Хегсета. Об этом 21 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, после того как в СМИ сообщили еще об одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона.

«Президент абсолютно уверен в министре Хегсете. Я говорила с ним об этом сегодня утром, и он решительно поддерживает его работу», — приводит слова Ливитт на брифинге газета The Hill.

Пресс-секретарь добавила, что весь Пентагон настроен против нынешнего главы военного ведомства и изменений, которые тот пытается проводить на своем посту. Однако Трамп полностью поддерживает ту «колоссальную работу», которую проводит Хегсет.

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20 апреля газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Как указали в СМИ, такими же данными он делился в скандальном чате, в котором оказался редактор The Atlantic.

О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

28 марта газета The Wall Street Journal написала, что министра обороны США раскритиковали за то, что он берет с собой жену на важные встречи, на которых может обсуждаться секретная информация.

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