Белый дом заявил о решительной поддержке Трампом работы главы Пентагона Хегсета

Президент США Дональд Трамп оказывает решительную поддержку деятельности американского министра обороны Пита Хегсета. Об этом 21 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, после того как в СМИ сообщили еще об одной утечке секретных данных с участием шефа Пентагона.

«Президент абсолютно уверен в министре Хегсете. Я говорила с ним об этом сегодня утром, и он решительно поддерживает его работу», — приводит слова Ливитт на брифинге газета The Hill.

Пресс-секретарь добавила, что весь Пентагон настроен против нынешнего главы военного ведомства и изменений, которые тот пытается проводить на своем посту. Однако Трамп полностью поддерживает ту «колоссальную работу», которую проводит Хегсет.

20 апреля газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Как указали в СМИ, такими же данными он делился в скандальном чате, в котором оказался редактор The Atlantic.

О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

28 марта газета The Wall Street Journal написала, что министра обороны США раскритиковали за то, что он берет с собой жену на важные встречи, на которых может обсуждаться секретная информация.