Команду Трампа вновь обвиняют в утечке данных. Что пишут СМИ

В США разворачивается очередной скандал вокруг чата Signal: как оказалось, министр обороны Пит Хегсет дублировал информацию об ударах по Йемену в чат, в котором состояли члены его семьи. Что пишет зарубежная пресса о втором «Сигналгейте» и о том, как обращалась с конфиденциальной информацией администрация бывшего президента США Джо Байдена, — в дайджесте «Известий»

The Washington Post: Белый дом четыре года держал открытым доступ к конфиденциальной информации

Согласно внутренним записям, изученным The Washington Post, правительственные чиновники при президентах Джо Байдене и Дональде Трампе неправомерно передавали конфиденциальные документы тысячам федеральных служащих, включая секретные планы этажей Белого дома. Сотрудники непреднамеренно поделились папкой Google Drive, содержащей конфиденциальные документы, со всем персоналом общих служб, это более 11,2 тыс. человек.

The Washington Post Согласно записям, предоставленная информация также включала сведения о предлагаемой взрывозащитной двери для центра посетителей Белого дома, а также данные банковского счета поставщика, который помогал в организации пресс-конференции администрации Трампа

Передача данных, которая продолжалась по меньшей мере четыре года, предполагает небрежное обращение с конфиденциальной информацией администрациями как Трампа, так и Байдена. В прошлогоднем отчете специального прокурора было установлено, что Байден проявил небрежность, храня секретные документы и блокноты у себя дома. 9 из 15 файлов, размещенных в папке Google Drive, были помечены как «контролируемая несекретная информация», что означает «конфиденциальную информацию, которая не соответствует критериям классификации, но все равно должна быть защищена».

The New York Times: Хегсет делился подробностями атаки на Йемен в еще одном чате Signal

По словам четырех человек, министр обороны Пит Хегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат. Информация включала в себя расписание вылетов истребителей F/A-18 Hornet, по сути, те же планы атак, которые были выложены в тот же день другом чате Signal, в котором по ошибке участвовал редактор The Atlantic.

The New York Times В отличие от чата, куда был ошибочно добавлен [главный редактор] The Atlantic, недавно раскрытый чат создан Хегсетом. В январе, еще до его утверждения на пост министра обороны, [в переписке были] его жена и около дюжины людей из ближайшего окружения и профессиональной сферы. Как сообщили знакомые с информацией люди, <чат> был назван «Defense / Team Huddle»

Хегсет пользовался чатом не с правительственного, а со своего личного телефона. Чат изначально был предназначен для обсуждения рутинной административной или плановой информации, и не использовался для обсуждения важных военных операций, сообщили два человека.

CNN: Хегсет поделился подробными военными планами во втором чате Signal

Чат был создан во время бурного процесса слушаний по утверждению Хегсета на должность, чтобы его ближайшие союзники могли выработать стратегию, сообщили два человека, знакомых с ситуацией. Но Хегсет продолжил пользоваться чатом для общения и после того, как его кандидатуру утвердили. Информация о существовании переписки появилась после того, как некоторые из ближайших советников Хегсета начали бить тревогу по поводу массовых увольнений высокопоставленных чиновников в Пентагоне.

CNN Второй чат Signal стал дополнением к тому, который Хегсет использовал для общения с чиновниками кабинета о военных планах в прошлом месяце. Чат стал объектом расследования исполняющего обязанности генерального инспектора Министерства обороны

Новость последовала хаосом в министерстве обороны, после того как Хегсет уволил своего главного советника Дэна Колдуэлла, заместителя начальника штаба Дарина Селника и Колина Кэрролла, который занимал должность начальника штаба заместителя министра обороны. На прошлой неделе представители Пентагона заявили, что хаос стал результатом расследования утечки. Но источники сообщили CNN, что увольнения — лишь один из симптомов дисфункции, охватившей офис Хегсета за последние пять недель, включая постоянные распри между Колдуэллом, Селником и Кэрроллом.

Politico: бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот рассказал о хаосе внутри ведомства

В пятницу Хегсет уволил трех своих самых преданных старших сотрудников. После этого должностные лица Министерства обороны, работавшие на Хегсета, попытались анонимно оклеветать помощников перед журналистами, утверждая, что они были уволены за утечку конфиденциальной информации в рамках расследования, заказанного ранее в этом месяце. По слухам, могут последовать новые увольнения.

Politico После того как всплыла история Signalgate, Хегсет последовал ужасному совету по коммуникациям в кризисных ситуациях от своей новой команды по связям с общественностью, которая каким-то образом убедила его попытаться опровергнуть сообщение с помощью расплывчатого отрицания в стиле Клинтона, что «никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны». Это было нарушением правила номер один в связях с общественностью — сообщать плохие новости немедленно

Туманное опровержение побудило репортера Джеффри Голдберга опубликовать полную запись чата Хегсета с подробными оперативными планами два дня спустя, превратив и без того громкую историю в многонедельный позор для национальной службы безопасности президента. Это было только начало месяца ада. The Wall Street Journal и другие издания сообщили, что Хегсет «привел свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация». И новости продолжают поступать. Вероятнее всего, на этой неделе нас ждут еще более громкие истории, о чем ключевые репортеры Пентагона сообщили своим источникам в частном порядке.

ABC News: Пентагон расследует информацию о втором чате Signal

Шон Парнелл, главный пресс-секретарь Пентагона, отреагировал на сообщения о втором чате в воскресенье вечером: «Еще один день, еще одна старая история — восстание из мертвых. Ненавидящие Трампа СМИ продолжают одержимо уничтожать любого, кто привержен программе президента Трампа». В его заявлении также говорилось, что ни в одном из чатов Signal не было никакой секретной информации.

ABC News Независимый генеральный инспектор Пентагона оценивает использование Хегсетом приложения Signal, «чтобы определить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники [ведомства] соблюдали политику и процедуры министерства обороны» при ведении официальных дел, сообщил исполняющий обязанности генерального инспектора Стивен Стеббинс в уведомительном письме Хегсету

Администрация Трампа неоднократно опровергала передачу какой-либо секретной информации, но несколько бывших чиновников США утверждали, что передача такой информации по несанкционированным каналам может как минимум подвергнуть риску военнослужащих за рубежом. Должностные лица, обвиненные в утечке, заявили о беспочвенных обвинениях в их адрес. «На данный момент нам до сих пор не сообщили, за что именно в отношении нас велось расследование, ведется ли еще активное расследование или вообще проводилось ли реальное расследование «утечек»», — говорится в совместном заявлении, опубликованном 19 апреля.