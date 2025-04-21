NYT узнала о присутствии в секретном чате Signal жены главы Пентагона

Шеф Пентагона Пит Хегсет отправлял подробные сведения об ударах Вооруженных сил США по Йемену в чат мессенджера Signal, в котором также были его жена Дженнифер, брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

«Министр обороны Пит Хегсет поделился детальной информацией о предстоящих ударах в Йемене 15 марта в закрытом групповом чате Signal, в котором участвовали его жена, брат и личный адвокат», — следует из публикации.

В чате Хегсет публиковал график полетов истребителей F/A-18 Hornet, направленных для ударов по йеменским хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах». Как указали в СМИ, такими же данными он делился в скандальном чате, в котором оказался редактор The Atlantic.

Уточняется, что брат и адвокат Хегсета работают в оборонном ведомстве, однако, зачем им владеть информацией об ударах по Йемену, неизвестно. Это вызывает вопросы о соблюдении главой Пентагона протоколов безопасности, заключила газета.

О скандальной публикации журнала The Atlantic с обсуждением ударов по хуситам администрацией США стало известно 25 марта. Главный редактор журнала Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя под ником Майк Уолтц. Через два дня Голдберг получил уведомление о добавлении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа».

28 марта газета The Wall Street Journal написала, что министра обороны США раскритиковали за то, что он берет с собой жену на важные встречи, на которых может обсуждаться секретная информация.

30 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не собирается увольнять никого из своей команды после скандальной утечки сообщений из группового чата.