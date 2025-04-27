Бум за разум: новые возможности ИИ и пределы освоения космоса

Российские ученые создали эндоскоп, который лучше выявляет внутренние патологии человека , а инженеры-конструкторы разработали проект двигателя, который поможет наноспутникам работать в составе роя и долетать до орбит Луны . Кроме того, химики получили материал для компактных и безопасных водородных двигателей. Вместе с тем в Китае исследователи объявили о начале освоения земно-лунной области космоса — пространства в радиусе 2 млн км от Земли , а немецкие специалисты сообщили, как искусственный интеллект обошел естественный в сфере разработки гравитационных детекторов . Об этом — в подборке самых интересных новостей науки, подготовленной «Известиями».

Новый материал с дефектами позволит хранить больше водорода

Исследователи из НИТУ МИСИС синтезировали материал, который обладает подходящими свойствами для хранения водорода. Это вещество на основе нитрида бора, в структуре которого созданы дефекты для размещения газа . Материал получил название «белый графит» за свойства, схожие с этим минералом.

— Раньше считалось, что сорбция водорода тем больше, чем больше удельная поверхность материала. Мы выяснили, что есть еще один параметр, который влияет поглощение газа . Это атомные вакансии, то есть дефекты структуры. Для их создания мы синтезировали наночастицы нитрида бора вместе с атомами углерода и кислорода, а затем удалили часть этих атомов из структуры путем обработки в водороде при высокой температуре , — рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС Андрей Матвеев.

Фото: Мисис

Нитрид бора выдерживает до 1000 °С , устойчив к агрессивным средам, негорючий и не взаимодействует с водородом. При этом поглощает в три раза больше газа, чем современные металлоорганические каркасы , и вместе с тем легко его высвобождает. Эти свойства позволят на основе разработки создать компактные, эффективные и безопасные водородные двигатели, и элементы питания для электроники, беспилотников и других устройств, которые требуют малогабаритных источников энергии .

Двигатели для доставки наноспутников на Луну

Инженеры-конструкторы из НИЯУ МИФИ и компании «СТАР» подготовили аванпроект электрического коллоидного ракетного двигателя типа «электроспрей». Он предназначен для малых аппаратов класса «наноспутники», включая формат «кубсаты» .

Разработка представляет собой силовую установку, в которой в качестве рабочего тела задействованы ионные жидкости. В ней под действием сильного электрического тока заряженные частицы приобретают ускорение, вырываются и формируют реактивную струю .

— Разгон плазмы электричеством — наиболее эффективный способ ускорения до высоких скоростей. В отличие от традиционных двигателей, где скорость истечения реактивной струи ограничена энергией химической реакции, для плазменного потока такого потолка не существует . В результате силовые установки способны разгонять аппараты до 10–20 км/с и более, — рассказал главный конструктор компании «СТАР», старший преподаватель Игорь Егоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По его словам, предложенные двигатели подходят для разведения наноспутников по орбитам и их четкого позиционирования в пространстве, что важно для работы в составе роя. Также расчеты показывают, что кубсату из 12 юнитов с силовой установкой на ионной жидкости по силам перелететь с геостационарной околоземной орбиты (на высоте 36 тыс. км) на окололунную. Это снизит затраты на освоение спутника .

В России создали первый отечественный эндоскоп

Российские специалисты при участии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) разработали первый отечественный эндоскоп — прибор, который помогает изучить внутренние органы без хирургического вмешательства .

Фото: предоставлено Центром научных коммуникаций ЛЭТИ

Авторы проекта объединили в устройстве видеомодуль со светодиодом в качестве источника света, процессор и собственное ПО, которое повышает информативность изображения и позволяет реализовать ряд сервисных функций . В том числе ведение базы данных пациентов. Преимущество разработки — хромоэндоскопическое оборудование, которое с помощью контрастных красителей позволяет точнее диагностировать заболевания ЖКТ .

— Технологии виртуальной хромоэндоскопии есть у всех топовых зарубежных производителей, но это закрытая информация. Мы разработали собственную инновацию, которая в некоторых аспектах даже превосходит существующие решения , поскольку включает в себя четыре режима обработки изображения. В том числе режим, который обеспечивает комбинацию оптимального цветового контраста при сохранении естественной цветовой гаммы, — объяснила декан факультета радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ), завкафедрой телевидения и видеотехники (ТВ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталия Обухова.

ИИ превзошел пределы понимания разума человека

Искусственный интеллект Urania, созданный в Институте науки о свете Общества Макса Планка (Германия), по заданию ученых подготовил проекты новых детекторов гравитационных волн . По словам специалистов, предложенные им конструкции, превзошли возможности существующих концепций, разработанных человеком .

Согласно заявлению, опубликованному Лабораторией искусственного интеллекта института, Urania создал новые стратегии. Вместе с тем ИИ поставил перед астрофизиками новые вопросы о космосе .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С одной стороны, многие концепции Urania при анализе раскрывали известные процессы, некоторые разработки ИИ были очень нетрадиционными и предлагали новые области применения, которые ученые еще не до конца понимают и которые потенциально могут помочь сформировать следующее поколение детекторов , говорится в сообщении.

— Мы живем в эпоху, когда машины могут находить новые сверхчеловеческие решения в науке, и задача людей — понять, что сделала машина. Это, безусловно, станет важной частью будущего науки , — сказал руководитель проекта Марио Кренн.

Он отметил, что в процессе работы была собрана коллекция из 50 наиболее эффективных моделей, предложенных ИИ. Ученые обнародовали разработки, чтобы совместно с научным сообществом развивать дальнейшие исследования.

Китайские ученые в 1 тыс. раз расширили сферу космической экспансии

В Китайской академии наук объявили о начале освоения земно-лунной области космоса — пространства, которое простирается на расстояние до 2 млн км от Земли . Поводом для утверждения стала миссия трех спутников, один из которых был размещен в окрестностях Луны (DRO-A), второй — на орбитах маневрирования между Землей и Луной (DRA-B), а третий — на земной солнечно-синхронной орбите (DRA-L) .

Эти аппараты, разнесенные в космосе на более чем 1 млн км, продемонстрировали надежное взаимодействие друг с другом в сфере, устойчивую радиосвязь, а также эффективное выполнение совместных исследовательских действий .

Фото: Global Look Press/Rickey Arnold

Эти достижения, по мнению ученых, открывают новый этап в истории земной цивилизации. А именно — переход от освоения околоземных орбит (до 2 тыс. км от планеты), к экспансии в земно-лунную область космоса . Таким образом, исследователи расширили сферу присутствия человечества в космосе в тысячу раз.