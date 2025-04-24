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Промобъекты прикроют антидроновыми конструкциями с противоосколочной защитой

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В России освоили производство антидроновой защиты с противоосколочными панелями для промышленных предприятий. Она защищает наиболее важные объекты и персонал предприятий от последствий взрыва боевой части, а также от воздействия ее поражающих элементов. Несколько российских энергетических объектов уже получили такую противодроновую защиту, сообщили «Известиям» в компании-разработчике НПО «ЦеСИС».

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«В приграничных регионах от компаний топливно-энергетического комплекса и энергетиков идет большое количество заявок по защите объектов от атак БПЛА. Немалая часть этих предприятий относится к критически важным, их повреждение может привести к серьезным последствиям. Именно для таких объектов была разработана пассивная защита от дронов», — рассказал «Известиям» директор научно-производственного подразделения НПО «ЦеСИС» Денис Семин.

Конструкция состоит из несущих колонн, формирующих многоугольник, количество сторон которого зависит от конфигурации объекта. На них устанавливаются металлические фермы перекрытия объекта сверху. На этот каркас натягивается система канатов или специальных сеток — их задача остановить БПЛА. При желании заказчик может усилить эту конструкцию съемными противоосколочными сетчатыми панелями «Махаон-практика».

«Они четырехслойные, изготовлены из специального материала. Основная задача — гасить импульс осколков и не позволять им разлетаться целенаправленно. Сама защита — секционная, то есть все ее элементы взаимозаменяемы. Благодаря этому ее ремонт после атаки БПЛА можно провести в самые сжатые сроки», — объяснил Семин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Техника вне опасности: промобъекты прикроют антидроновой защитой

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