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Сейсмолог предрек масштабное землетрясение в Турции после 2045 года

Сейсмолог Эрджан: землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного
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Фото: Global Look Press/Edgar Breshchanov
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Землетрясение, произошедшее 23 апреля в Стамбуле, было предвестником другого, более масштабного. Об этом 24 апреля сообщил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.

По его словам, землетрясение магнитудой 7–7,2 в Турции, вероятно, произойдет между 2045 и 2075 годами в регионе Фракия.

«Очаг нового землетрясения будет расположен там же, на глубине от 7 до 13 км, а вот толчки будут мощнее в 22 раза», — отметил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что проживающим в домах, построенных после 1999 года, стоит переживать меньше всего, потому что тогда были приняты более жесткие регламенты строительства жилья, уточняет «Газета.Ru».

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Накануне в Турции произошли три землетрясения. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле, в результате чего пострадали 236 человек.

Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море. По данным сейсмологов из турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), после землетрясения у побережья Мраморного моря произошло еще около 30 афтершоков магнитудой от 2 до 5.

В свою очередь, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш предупредил, что граждане должны быть готовы к новому землетрясению в Стамбуле, которое может произойти в любой момент.

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