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Спикер парламента Турции призвал граждан подготовиться к новому землетрясению

Спикер парламента Турции Куртулмуш: новое землетрясение возможно в любой момент
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Фото: TASS/EPA/TOLGA BOZOGLU
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Граждане Турции должны быть готовы к новому землетрясению в Стамбуле, которое может произойти в любой момент. Об этом 23 апреля сообщил спикер парламента страны Нуман Куртулмуш.

«Ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже на пороге. Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями», — цитирует его агентство Anadolu.

Также Куртулмуш пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при стихийном бедствии в городе.

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Днем 23 апреля в Турции произошли три землетрясения. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море.

Глава МВД Турции Али Ерликая отметил, что информации об обрушении зданий не поступало. Как сообщил телеканал CGTN со ссылкой на офис губернатора города, при землетрясении пострадал 151 человек. По данным сейсмологов из турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), после землетрясения у побережья Мраморного моря произошло еще около 30 афтершоков магнитудой от двух до пяти.

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