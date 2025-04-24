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Chery раскрыла новый флагман Tiggo 9L в Китае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
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Компания Chery представила полноразмерный кроссовер Tiggo 9L, который займет флагманское место в линейке SUV китайской марки. Об этом с Шанхайского автосалона 24 апреля сообщает корреспондент «Известий».

Tiggo 9L отличается от прочих моделей в линейке семейства «Тигго» более брутальным и «угловатым» дизайном экстерьера в стиле рамных внедорожников. Новинка получила продвинутые системы автономного вождения — на крыше располагается сенсор лидар.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Технические подробности пока не уточняются, однако известно, что Tiggo 9L станет глобальной моделью, поэтому имеет шансы появиться и на рынке России. Сейчас в РФ флагманским кроссовером Chery является менее крупный Tiggo 9, который в Китае известен как Tiggo 8L.

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Ранее, 18 апреля, компания Chery объявила о старте продаж в России кроссовера Tiggo 7L. Автомобиль представлен в трех комплектациях в переднеприводном исполнении и с безальтернативным турбомотором 1.6 мощностью 150 л. с. (275 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом».

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