Посол России в Лондоне заявил о понимании США недоговороспособности Киева
В Соединенных Штатах осознали, что срыв переговоров в Лондоне, в которых предполагалось участие представителей США, Украины и стран Евросоюза (ЕС), означает полную недоговороспособность киевских властей. Об этом 23 апреля заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Всё это мы с Киевом уже много раз проходили, а теперь в этой недоговороспособности Киева смогли в полной мере убедиться и в администрации президента США [Дональда Трампа]», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Дипломат добавил, что вместо приверженности миру, о которой так долго говорили в Великобритании, Франции и на Украине, американские коллеги увидели интриганство представителей данных держав и их нежелание признавать сложившиеся реалии на земле, просто чтобы затянуть время.
Министры иностранных дел Франции и Германии ранее 23 апреля отложили встречу в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечалось, что госсекретарь США Марко Рубио должен был приехать в Лондон для встречи с главами МИД, однако отменил свою поездку после, как писали СМИ, высказываний украинского лидера Владимира Зеленского о Крыме.
Как отметило издание Spectator, переговоры, которые должны были начаться сегодня в Лондоне, обернутся провалом из-за нежелания Зеленского признавать Крым территорией РФ. В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил «Известиям», что Лондон проявит трусость в вопросе помощи Киеву. Он также напомнил, что Великобритания активно участвует в военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Еще 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, однако Европа требует «продолжения банкета».