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Политолог допустил трусость Лондона в вопросе помощи Киеву

Политолог Коньков: Лондон проявит трусость в вопросе помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Лондон проявит трусость в вопросе помощи Киеву. Таким мнением в беседе с «Известиями» 23 апреля поделился доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

«В этом плане задача [Лондона] скорее заключается в том, чтобы окружать себя партнерами и сваливать на них все финансовые, материальные риски, которые связаны с помощью Киеву, и скорее заполнять собой информационно-аналитическое пространство. Поэтому Лондон самостоятельно не возьмет на себя смелость и, откровенно говоря, проявит трусость в этом отношении», — сказал он.

Политолог добавил, что Великобритания не будет «идти одна на амбразуру». По его словам, Лондон будет помогать Киеву только при условии поддержки со стороны союзников — в первую очередь, Франции, а также брюссельского аппарата — Еврокомиссии (ЕК) и Европейского совета.

«Соответственно, Великобритания не несет никаких обязательств. Но с точки зрения стимулирования, с точки зрения всякого поддакивания, науськивания, безусловно, Лондон здесь будет играть ключевую роль», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что Великобритания активно участвует в военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом, по его словам, страна в меньшей степени отправляет Киеву оружие в силу того, что сама находится в данный момент в достаточно уязвимом положении.

В Лондоне сорваны переговоры США и Европы по Украине. Что пишут СМИ

Газета The Paper 22 апреля сообщила, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что помощь Украине со стороны королевства является наиболее значимой и важной. Отмечалось, что Великобритания стремится «поставить Киев в максимально сильную позицию на поле боя и в ходе переговоров, а также подготовить фундамент для прочного мира».

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, однако Европа требует «продолжения банкета».

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