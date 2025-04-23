СМИ предрекли провал переговоров по Украине в Лондоне из-за Зеленского
Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые должны были начаться сегодня в Лондоне, обернутся провалом из-за украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 23 апреля пишет издание Spectator.
«Есть одна ключевая вещь, которую нужно знать о мирных переговорах по Украине, которые должны начаться в Лондоне сегодня, и это то, что они провалятся», — говорится в материале.
По словам издания, неудачными эти переговоры станут из-за нежелания Зеленского признавать Крым территорией РФ.
Ранее в этот день сообщалось, что министры иностранных дел Франции и Германии отложили встречу в Лондоне по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио должен был приехать в Лондон для встречи с главами МИД, однако его визит был отменен.
Позднее уточнялось, что Рубио отменил свою поездку в Лондон в рамках очередного этапа по урегулированию украинского кризиса после высказываний Зеленского о Крыме.