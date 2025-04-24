Путевка в мир: победитель ЕКЛ получит место в ФИБА Masters 2026

Руководству Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3х3 удалось договориться с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) о том, что победитель и призеры седьмого сезона ЕКЛ 3х3 получат прямую путевку на ФИБА 3х3 Challenger & Masters 2026, — главный международный старт года в этом виде спорта. Об этом сообщил генеральный менеджер ЕКЛ Александр Фомин. Подробнее о важном решении для баскетбола 3х3, а также об особенностях нового розыгрыша турнира, на который ожидается приезд ведущих клубов мира, — в материале «Известий».

От Аргентины до Швейцарии

Единая континентальная лига ЕКЛ (до 2022 года носила название — Единая лига Европы) была создана известным баскетбольным арбитром Сергеем Фоминым и экс-игроком ЦСКА и «Урал-Грейта» Александром Фоминым в 2018 году. Менеджмент и команда турнира ввели много нововведений и инноваций в баскетбол 3х3, сделав его максимально конкурентоспособным и для аудитории классического баскетбола. Например, они одними из первых стали использовать светодиодный экран-куб с разрешением высокого качества, активно работали в медиа с командами и игроками, установили led-панели по периметру площадки как на матчах Единой лиги ВТБ, придумали уникальную концепцию освещения Light in the Dark (свет в темноте) — баскетболисты играют в полутемном зале, но за счет использования сценического света достигается яркая и красивая атмосфера на арене, а также в телевизионной картинке ТВ-трансляции.

— Мы использовали масштабное брендирование и профессиональную концертную сцену, с которой игроки попадали на площадку словно настоящие рок-звёзды, организовали выступления рэп- и рок-артистов прямо во время игр, — рассказал «Известиям» Александр Фомин. — Пошли на смелый эксперимент — разрешили присутствие тренеров на площадке, чтобы они могли тактически влиять на ход игры, а не сидеть на трибуне и наблюдать издалека за своими подопечными, как это было принято ранее в данном виде спорта. «Матч ТВ» начал активно показывать баскетбол 3х3, когда в России появилась Единая лига Европы 3х3. Мы креативно подходили к выбору игровых локаций, в нашем послужном списке не только баскетбол в торговых центрах и на открытых площадках. Например, финальный тур 2021 года состоялся на сцене петербургского музыкально-драматического театра «Буфф», а Суперкубок-2023 ЕКЛ в рамках форума «Россия — спортивная держава» прошел в пермском «Театре-Театре» совместно с Единой лигой ВТБ.

По словам Александра Фомина, ЕКЛ во многом старается брать пример с Единой лиги ВТБ, которая проводит свои мероприятия на высочайшем организационном уровне.

— Я бы хотел выразить свою признательность Единой лиге ВТБ в лице президента лиги Сергея Кущенко и генерального директора Илоны Корстин за многолетнюю поддержку ЕКЛ 3х3 и за мотивацию становиться с каждым годом лучше, — подчеркнул генменеджер ЕКЛ. — Для нас лига ВТБ является маяком и эталоном в спортивном мире менеджмента и маркетинга. Особо я бы выделил Матч всех звезд – 2025, который прошел в старорусской тематике, подчеркнув историческую мощь и величие нашей родины. Данное баскетбольное шоу широко срезонировало не только для аудитории и граждан РФ, но и, поверьте, дошло до западной аудитории.

Единая лига Европы сменила название на ЕКЛ в 2022 году, одной из первых в российском спорте переключилась на приглашение клубов из дружественных государств, включая Белоруссию, Бразилию, Турцию, Казахстан, Сербию, Киргизстан, Туркменистан и Китай. По словам Александра Фомина, это дало свои плоды: команды из Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана прибавляют в игровом и организационном плане от тура к туру. Также произошло серьезное масштабирование, и молодежный дивизион установил рекорд по количеству команд-участниц (в одном из туров приняло участие 48 команд из 17 регионов РФ, включая новые территории, и четыре международных коллектива. — Ред.).

— У нас сейчас функционирует полноценная пирамида, начиная от Школьной, Любительской и Молодежной лиг ЕКЛ, заканчивая профессиональными дивизионами «Будущее» и «Профи», — продолжил Александр Фомин. — Причем в стартующем седьмом сезоне победитель Молодежной лиги попадает в дивизион «Будущее», через который любая команда может отобраться по спортивному принципу в дивизион «Профи». В отборочном дивизионе «Будущее» будут играть ведущие клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана, а на финальном туре в Астане к ним уже присоединятся четыре иностранные команды из мирового рейтинга ФИБА 3x3.

Первый тур дивизиона «Будущее» пройдет в Обнинске в конце июня, второй — в Смоленске, третий — в Минске, четвертый — в Астане. В дивизионе «Профи» будет четыре тура регулярного сезона и Суперфинал в Калуге. Помимо шести команд, которые отбираются в «Профи» через дивизион «Будущее», на постоянной основе будет от четырех до шести коллективов из мирового рейтинга ФИБА 3x3.

— Не буду называть конкретные клубы, но мы ведем диалог с командами из таких стран, как США, Бразилия, Аргентина, Испания, Франция, Италия, Польша, Турция, Нидерланды, Швейцария, Литва, Латвия, Сербия, — заявил генеральный менеджер ЕКЛ. — Последних я считаю сильнейшей школой баскетбола на нашем континенте. Не будем забывать, что Майкл Джордан в баскетболе 3х3 — это серб Душан Булут, который, кстати, тоже выступал в нашей лиге. Сейчас на первых ролях находятся его соотечественники — Деян Майстрович, Страхинья Стоячич, Марко Бранкович. Кого-то из них мы рассчитываем увидеть в рамках седьмого сезона ЕКЛ.

Важный нюанс

Причина, по которой российские баскетболисты наконец-то получат возможность получать регулярную соревновательную практику с лучшими игроками мира по баскетболу 3х3, заключается в том, что победитель ЕКЛ 3х3 получит прямую путевку на ФИБА 3х3 Masters 2026.

— У команд Мирового тура было и есть большое желание вернуться в ЕКЛ, поскольку мы являлись и являемся одной из крупнейших лиг по баскетболу 3х3 в Европе, — продолжает Александр Фомин. — Похоже, знаковый момент наконец-таки снова настает, и подтверждением этому является наличие путевок на ФИБА A3x3 Challenger и Masters для победителей и призеров седьмого сезона ЕКЛ 3х3.

По результату регулярного сезона ЕКЛ3х3 из 12 команд дивизиона «Профи» в Суперфинал попадут десять мужских и шесть женских команд. К ним добавится ещё две команды из Мирового тура у мужчин, которые получат Wild Card (специальное приглашение) от ЕКЛ. Если с российского спорта в декабре 2025 года не будут сняты санкции к моменту проведения Суперфинала, то в случае победы российского или белорусского коллектива отправиться на Masters они не смогут и путевка автоматически перейдет к иностранной команде.

— Пока это тот максимум, который нам доступен и мы можем предложить совместно с ФИБА, — отмечает Александр Фомин. — При этом российские и белорусские команды не только будут иметь возможность получать игровую практику с иностранными клубами внутри ЕКЛ, но и по итогам сезона призёрам предусмотрены путевки на другие международные турниры. Все эти годы тяжелой международной изоляции мы делали акцент на наши коллективы. Старались находить пути и «окна», чтобы в ЕКЛ 3х3 участвовали не только российские, но и иностранные команды. Считаем, что это позволило плавно замедлить стагнацию наших команд в отсутствие полноценных международных стартов. Мне хотелось бы отметить и поблагодарить руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) в лице Андрея Кириленко, Евгения Иванова, Владимира Дячка и Натальи Водопьяновой за всестороннюю поддержку в последние годы. С приходом этой команды российский баскетбол сделал большой шаг вперед.

По мнению Фомина, уверенными темпами развивается мужской чемпионат Суперлиги и женской Премьер-лиги, строятся новые баскетбольные площадки, проводятся детские лагеря в рамках проекта «Минибаскета», уделяется внимание популяризации женского баскетбола в рамках совместного проекта ФИБА и РФБ Her World, Her Rules.

— «Тихий баскетбол» выходит на очень хороший международный уровень совместными усилиями с нашими друзьями и коллегами из Сербии BgLeague 3x3, чемпионат России по баскетболу 3х3 не нуждается в представлении и проводится на очень высоком уровне, — заключил Александр Фомин. — Если бы в мое время, когда я был профессиональным спортсменом, создавались такие условия в нашей стране, включая медиасопровождение команд и игроков, а также транслировали игры Суперлиги-1 на «Матч ТВ», возможно, моя карьера завершилась бы за океаном или минимум в клубе Евролиги (смеется). Но у меня нет никаких сожалений, я рад, что есть возможность помочь российскому баскетболу вместе с президентом лиги Сергеем Геннадьевичем Фоминым и командой ЕКЛ 3х3 — ЦССТ в нынешнем статусе.

Напомним, что сборные России по баскетболу 3х3 выиграли две серебряные медали на Олимпийских играх – 2020 в Токио. В Париж-2024 наши команды не были допущены из-за санкций МОК.