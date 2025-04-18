«Никогда бы не назвал себя идеальным игроком»

Несмотря на международную изоляцию, российские турниры по баскетболу 3х3 по уровню конкуренции не уступают международным стартам. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал вице-чемпион Олимпийских игр – 2020, двукратный чемпион мира (U-23) Александр Зуев. Также лидер Bionord Pro рассказал о целях на 2025 год, объяснил падение в личном рейтинге ФИБА и назвал своих любимых игроков.

— Символично, что прямо перед нашим разговором я провел несколько часов в консульстве Японии, получая визу. Какие у вас воспоминания остались о Токио?

— Если честно, то смешанные. Олимпиада проходила в условиях пандемии, нельзя было никуда выходить. Только олимпийская деревня и игровая площадка. Поэтому ничего не посмотрели. Хотелось сходить на другие соревнования, поддержать наших ребят, но был запрет на вход на трибуны.

— А сразу после турнира?

— Так получилось, что мы отыграли, прошли в допинг-тест в районе 22:00, а в 23:40 уже был отъезд в аэропорт.

— Неудачно получилось. Надо будет еще слетать при случае.

— Согласен.

— Давайте перейдем к актуальным темам. Как оцените начало нового сезона для своей команды?

— Пока всё складывается неплохо. Выиграли два тура чемпионата России, впереди еще два. Плюс ранее выиграли Суперкубок, Кубок Урала, Кубок Красной площади. Обидно, что не удалось побороться за победу на Кубке губернатора Челябинской области, где было много сильных иностранных команд. Помешали травмы. В первой игре сломался Илья Богданов. Нас осталось трое (я, Михаил Мамонтов и Игорь Бурик). Затем подъехал Павел Морозов. Мы не особо были сыграны, но тем не менее имели все шансы обыграть хозяев в четвертьфинале. Но в решающих владениях действовали не лучшим образом.

Фото: пресс-служба Стритбаскет-Россия

— Зато на Кубке Красной площади удалось одержать красивую победу над Inanomo в финале.

— Да, это был четвертый турнир в Гостином дворе, и мы участвовали во всех из них, выиграв три раза.

— Это одна из самых интересных локаций, на которых играли?

— Безусловно. Плюс мне нравится, что это массовый турнир. Вокруг много площадок, где проходят детские соревнования. Очень приятная баскетбольная атмосфера в самом центре Москвы на протяжении двух дней. На полуфиналы и финал главного турнира подтягивается очень много людей, особенно детей. И эти игры проходят при очень классной поддержке. Круто, что такой турнир у нас есть.

— Ассоциация Стритбаскет – Россия совместно с департаментом спорта Москвы проводят еще и Moscow Open, турнир с которого, можно сказать, началась ваша карьера в баскетболе 3х3. На него тоже всегда особая мотивация?

— Да, как я начал играть в баскетбол 3х3, мы каждый год принимаем участие на Moscow Open. Получается, что его я тоже выиграл трижды. Жаль, что в прошлом году мы проиграли в финале. Постараемся выиграть в 2025-м. Вообще Сергей Грунис и его команда делают очень крутые турниры, стараемся их не пропускать.

— Какие цели еще на 2025-й?

— В прошлом году стали вторыми на чемпионате России. В этом — задача выиграть его и взять по максимуму турниров, которые будут в календаре.

Фото: пресс-служба Стритбаскет-Россия

— В личном рейтинге ФИБА россияне откатились на низкие места из-за международного бана. Хотя в свое время вы были в топ-40. Следите как-то за этим?

— Сейчас для нас этот рейтинг не имеет особого значения. ФИБА делит турниры по категориям. Например, на «Мастерсе» можно заработать много командных и личных очков, на «Челленджере» поменьше. Наши же турниры проходят по самой низкой категории ФИБА, поэтому россияне не могут высокого подняться в рейтинге. Хотя турниры-то у нас сильные. По уровню конкуренции они не слабее, чем в Мировом туре.

— Сейчас в топ-5 личного рейтинга сразу три серба: Дежан Маэстрович, Страхинья Стоячич и Марко Бранкович. Они действительно такие крутые?

— Не сказал бы, что они индивидуально сильнее многих других ребят. Просто их команда чаще выигрывает крупные турниры и им начисляются личные очки. То есть игрок 12-й команды может показать высокую результативность, но он получит меньше очков, чем баскетболист из команды победителей, который вообще мог не забивать.

— Немного несправедливо?

— В любом командном виде спорта главное — это победа в том или ином турнире. Поэтому справедливо, что победителям начисляют больше всех очков. Понятно, что в зависимости от личной статистики кто-то получит побольше пунктов рейтинга, кто-то поменьше.

— У вас сохранился интерес к международных турнирам?

— Когда есть возможность, обязательно слежу. Например, недавно посмотрел «Челленджер», где японцы в финале обыграли сербов. Смотрел и баскетбольный турнир на Олимпиаде-2024. Не скажу, что очень пристально, но решающие матчи зацепил.

Фото: пресс-служба Стритбаскет-Россия

— За эти несколько лет бана в баскетболе 3х3 сильно повысилась конкуренция?

— Да, сейчас стало еще больше команд приличного уровня. Много таких самобытных коллективов, со своими фишками. Но пока тяжело сравнивать себя с ними. Вот когда начнем играть друг с другом, то почувствуем их уровень. Есть ли разница в классе, куда мы движемся.

— Порой вам приходится играть с иностранными коллективами. Знаю, что и в этом году будут турниры с иностранными командами.

— Обычно у них приезжают не основные составы. Но всё равно парни хорошие, зарекомендовавшие себя на уровне Мирового тура. И если говорить про тех же сербов, то там нет плохих игроков в баскетболе 3х3.

— С Игр-2028 в баскетболе 3х3 будет 12 команд, как и в классическом баскетболе. Историческое решение?

— Чем больше команд, тем лучше. Это всегда плюс. Будет больше шансов туда попасть. В Токио и Париж восемь путевок распределялись через wild card (четыре) и через отбор (четыре). Посмотрим, что будет представлять собой новая система.

Жаль, что нас пока не допускают до международных стартов, но если будет возможность поучаствовать в олимпийском отборе, у нас будут хорошие шансы.

— Мог бы пояснить этот момент?

— У нас очень хороший чемпионат. Пожалуй, мы единственная страна, которая проводит внутренний турнир на таком уровне. Ассоциация Стритбаскет, РФБ и еще несколько организаций делают все от себя зависящее, чтобы поддерживать уровень нашего вида спорта и какое-то развитие.

— В одном из интервью в 2020 году вы говорили, что хотелось бы подтянуть защиту, физику. Спустя годы можно сказать, что вы стали идеальным игроком для баскетбола 3х3?

— Всегда есть к чему стремиться. Где-то стал опытнее, но я бы никогда не назвал себя идеальным игроком. Их и не существует. Все ошибаются.

— Могли бы выделить топ-5 своих любимых игроков?

— Остановимся только на россиянах?

— Да.

— Тогда назову своих партнеров по Олимпиаде-2020: Станислав Шаров, Илья Карпенков и Кирилл Писклов. Из моей команды выделю Илью Богданова и Игоря Бурика, который сильно прогрессирует. Еще назову Никиту Падуна из «Автодора». Он вернулся после травмы и набирает обороты. Получалась шестерка, но это не совсем объективно. Понятно, что каждый будет выделять своих друзей, тех, с кем играет. Все-таки мы постоянно тренируется вместе, я вижу прогресс ребят. В целом в нашем чемпионате очень много сильных игроков.

— Писклов и Карпенков выступают в Единой лиге. Поддерживаете с ними связь?

— Переписываемся, но вживую видимся не так часто. Хотя недавно Кирилл [Писклов] приходил на наши игры на турнире в Екатеринбурге. Пообщались, он поболел за нас с трибуны. Илья Карпенко несколько раз приезжал в Пермь в этом сезоне. Жаль, но с ним не смогли увидеться.

— В целом внимательно следите за Лигой ВТБ?

— Bionord же входит в систему «Пармы». Поэтому часто бываем на домашних играх клуба, стараемся поддерживать ребят. Кстати, 19 апреля «Парма» играет решающий матч плей-ин с МБА (победитель выйдет в плей-офф с восьмого места). Очень хочу посетить эту игру. Надеюсь, что за счет невероятной поддержке болельщиков команде Евгения Пашутина удастся обыграть московский клуб

— В «Молоте» особенная атмосфера на матчах.

— Да, почти все баскетболисты в России говорят, что в Перми лучшие болельщики. И думаю, тот, кто хоть раз был в «Молоте», понимает, что это не просто красивые слова.

— Ваш самый запоминающийся поход на эту арену?

— Самые большие впечатления из детства. Когда совсем маленьким ходили на «Урал-Грейт». Точно не помню, какой был матч, но народу было так много, что люди сидели на ступеньках. Всё было забито. И вот начинается матч — и все присутствующие встают и всю игру проводят на ногах, постоянно поддерживая своих любимцев.

— До переход в баскетбол 3х3 вы довольно много времени выступали за «Химки». Тренировались с основой, когда за подмосковную команду выступали Алексей Швед, Сергей Моня, Тайлер Ханикатт, Тайрис Райс, Марко Попович. Кто-то из них был вашей ролевой моделью?

— Нет, как таковой ролевой модели у меня не было. При этом я перенимал опыт у таких больших мастеров. Все парни адекватные, всегда давали совет. Так что я с пользой проводил время.

— Продолжаете следить за подмосковной командой?

— Не могу сказать, что смотрю все матчи, но этот клуб для меня точно не пустой звук. Там осталось много знакомых. Тот же Глеб Суворов или Дмитрий Коршаков. Желаю парням удачи в полуфинальной серии с ЦСКА-2.

— А что скажите про главных талантов из Пермского края, которые уже на подходе к национальной сборной. Лев Свинин, Михаил Дулкай, Иван Егоров.

— Мне кажется, что в целом сейчас баскетбол в Пермском крае хорошо развивается. Давно не был в родных Березниках, но вижу, что местные команды показывают высокие результаты, отбираются на главные турниры страны. Действительно, много воспитанников сейчас на хорошем счету.

Недавно Bionord проводил товарищескую игру против молодежки «Пармы», чтобы у них была игровая практика перед главными матчами сезона. Григорий Тучков сыграл за нас на турнире в Екатеринбурге, который мы в итоге выиграли. Так что стараемся поддерживать друг друга.

— Каким-то видом спорта увлекаетесь помимо баскетбола?

— В детстве с отцом много играли в большой и настольный теннис. Сейчас, когда есть перерыв, у нас много работы на песке. Играем в пляжный волей, иногда собираемся поиграть в футбол.

— А какие увлечения помимо спорта?

— Как у всех. Сходить в кино, побыть с семьей. Ничего особенного рассказать не могу.